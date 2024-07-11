Влад Шевченко назвал три любимых места в Киеве, где его часто можно встретить

Ботанический сад им. Гришка

Потому что я абсолютно доброй души человек, расскажу идеальное время для прогулки по этому саду. Недавно там был с мамой и женой в воскресенье в 20:30. Не утром, когда все ездят. Там практически никого не было.

Совет: как только зайдете, поверните налево и пойдите по первой тропинке. Мы не встретили там ни одного человека! Хотя сделали хороший такой круг.

Люблю этот парк, потому что проехать нужно совсем немного, а ощущение, будто попадаешь за город.

Печерский район

Обожаю гулять возле своего дома. Или сам, или с женой.

Киев (Фото: unsplash.com)

Днепровская набережная

Очень люблю прогуливаться возле памятного знака в честь основания Киева. Знаете, эта скульптура, где Кий, Щек, Хорив и Лыбедь возле Днепра.

Кто такой Влад Шевченко

Влад Шевченко родился в Виннице. Он является украинским актером, комиком, режиссером и сценаристом. Участвовал в шоу "Ліга Сміху" в команде "Моя провінція".

Влад Шевченко (фото: instagram.com/vlad.shevchenko_)

Парень прославился благодаря своим забавным видео в TikTok, в которых он освещает жизненные темы, близкие миллионам людей.

Ранее Шевченко зарабатывал на жизнь как ведущий разных мероприятий, однако после полномасштабного вторжения принял решение больше не проводить праздники, чтобы его не "грызла" совесть.

Влад Шевченко с женой (фото: instagram.com/vlad.shevchenko_)

Влад женат на голубоглазой красавице Анастасии. Они познакомились в 2014 году, когда девушка переехала из Покровска в Винницу. С тех пор юморист "по уши влюблен" в нее. Свою жену юморист называет музой и лучшим критиком. Пара ждет первого ребенка.

Комик и его избранница Анастасия скоро станут родителями (фото: instagram.com/vlad.shevchenko_)