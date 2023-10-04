"Не знаю, можно ли об этом говорить": Влад Шевченко рассказал о последствиях пародий на глав СБУ и ГУР

Особенность пародий Влада Шевченко

Влад молодой и очень креативный блоггер и такого контента, как у него, не делает никто. Его идеи иногда поражают, поскольку они очень необычны. Парень, наверное, единственный современный комик, который так часто и качественно пародирует политических деятелей и получает поддержку от украинцев.

Особенно Шевченко любит делать пародии на Бориса Джонсона, поскольку очень уважает его и считает классным мужчиной, господина президента Зеленского, а также на Кирилла Буданова.

Чего Влад Шевченко боится после своих пародий на политиков

На днях Влад стал гостем шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец" на канале Дом и рассказал, чего он боится после своих пародий и смотрят ли сами политики эти видео.

"Я не знаю, можно ли об этом говорить, но знаю точно, что возглавляющий СБУ Василий Малюк смотрел. Хотя я ни разу не показывал его в роликах. Я знаю, что во многих странах между подобными структурами есть соперничество. Иногда оно нездоровое, как у страны-агрессорки между ФСБ и ГРУ. Мне было интересно, как у нас", - признался Влад.

Также Влад отметил, что у него были мысли сделать видео про СБУ и ГУР, но этим видео он боялся разжечь соперничество между структурами. Поэтому тиктокер даже совещался с людьми, которые имеют отношение к таким структурам и успокоился. Ведь ему сказали, что соперничество, конечно, есть, но в нашей стране эти структуры сотрудничают.

Поэтому ролик все же вышел и Влад уже знает реакцию главы СБУ Малюка Василия Васильевича.

"Малюку уже показывали этот ролик и он сильно смеялся. Фух. Потому что я о нем еще не снимал и думал, что он скажет: "Так, этого додика найти и чтобы принес извинения. Смехотун, блин. Пародист", - вспомнил Шевченко.