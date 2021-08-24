Влад Яма після вечері в київському ресторані потрапив під крапельницю (фото)

Вся річ у тому, що після приємної вечері в столичному закладі у Ями вже вночі почалася гостра алергічна реакція - стався набряк очей і горла, дуже ускладнилося дихання.

Влад Яма з дружиною і сином зустрівся з другом і відправився в ресторан (фото: скрін instagram.com/stories/vladyama_official)

Танцівник збирався навіть сісти в авто і поїхати в нічний час в лікарню.

Пізніше у Ями виникли проблеми через гостру алергічну реакцію (фото: скрін instagram.com/stories/vladyama_official)

У підсумку дружина Влада Ліліана зателефонувала медикам і викликала "швидку допомогу".

Прибулі лікарі діагностували у хореографа набряк Квінке. Це сильний прояв алергічної реакції, яке вимагає негайної допомоги фахівців. Недугу ще називають гігантською кропив'янкою або ангіоневротичним набряком. Захворювання характеризується набряком шкіри, підшкірної клітковини, а так само слизової оболонки різних органів і систем (дихальної, травної, сечовидільної).

Ямі поставили крапельницю, ввели через неї адреналін і антигістамінні препарати.

Владу Ямі надали допомогу медики "швидкої" (фото: скрін instagram.com/stories/vladyama_official)

Як виявилося, такий набряк стався через мед в страві, який в ресторані додали замість карамелі, зазначеної в меню.

Як зазначив Влад, у закладі принесли свої вибачення і "пообіцяли зробити висновки".

"Хоча така помилка іноді може коштувати життя",- наголосив 39-річний танцівник.

Своєчасна допомога медиків дала позитивний результат, стан Влада покращився, і артист вже вранці зміг вийти в ефір, як і збирався.

Причина інциденту - помилка в ресторані з продуктами в блюді (фото: скрін instagram.com/stories/vladyama_official)