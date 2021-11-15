Влад Яма зізнався, чи повернеться в наступному сезоні "Танців" на паркет в якості учасника

Вчора, 14 листопада, пройшов чвертьфінал "Танців з зірками", на якому учасники танцювали не тільки зі своїми партнерами, а й разом з суддями. Дмитро Каднай і Аліна Лі танцювали з Владом Ямою танго.

Після завершення танцю Ведучий проєкту Юрій Горбунов запитав Влада, чи сумує він за паркетом, оскільки танцівник раніше був учасником проєкту.

"Якщо Зеленський повернеться, то і я", - відповів Влад.

Він також запитав хореографа, чи готовий він вийти в наступному сезоні на паркет в якості учасника. Яма відповів, що в суддівському кріслі він почуває себе краще.

Нагадаємо, танцюрист Дмитро Дікусар потрапив у ДТП у Києві. Він розповів, що сталося на дорозі. За його словами, жінка років 60-65 задивилася в мобільний телефон і в'їхала в його задній бампер.

При цьому винуватиця ДТП все заперечувала, і говорила, що вона не винна.

Ми також писали про те, що солістка популярного українського гурту Kazka Олександра Зарицька розповіла про те, що на паркеті "Танців з зірками" вона скинула 20 кілограмів.

Вона пояснила, що танці забирають багато сил і енергії, тому участь в проекті так сильно позначилося на її фігурі. Співачка також зізналася, що першою метою по зниженню ваги було полегшення життя її партнеру Юрію Мєшкову, щоб було не так складно робити з нею підтримку.