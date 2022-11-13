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Украли не только енота: оккупанты вывезли из зоопарка Херсона почти всех животных

Фото: Из зоопарка Херсона украли не только енотов (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Уже второй день украинцы высказывают возмущение очередным преступлением россиян - воровством животных. Сначала стало известно, что они похитили енота, а позже сообщили, что военные РФ украли всех животных из херсонского зоопарка.

Об этом сообщил глава общественной организации UAnimals Александр Тодорчук.

Выяснилось, что животных из зоопарка Херсона похитило российское военное командование. И в вывозе животных участвовал также директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков. Распоряжение вывезти животных дал Владимир Сальдо еще 5 ноября.

"Стоит уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-то дурной солдат, и именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до ослика и белок", - сообщил Тодорчук.

Уже известно, что животных якобы "эвакуировали" в Крым и сейчас они находятся в зоопарке "Тайган". Их содержат в больших вольерах, на карантине. При этом российские СМИ утверждают, что они "спасли животных".

Кроме того, появилось видео, на котором видно, как Олег Зубков ворует енотов и других животных из зоопарка. Животные при этом сопротивлялись и не хотели, чтобы их трогали.

В целом было похищено много животных из зоопарка: 2 волчицы, лама, ослица, 7 енотов, павлины, цесарки и фазаны.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в Днепре умер пес Крым, который оплакивал гибель своей семьи на руинах дома.

А еще писали о том, что 77-летняя зоозащитница спасла около тысячи животных в Гостомеле.

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