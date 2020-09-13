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"ВКонтакте" в Україні знову запрацював, але є нюанс: питання закону

Неділя 13 вересня 2020 17:55
"ВКонтакте" в Україні знову запрацював, але є нюанс: питання закону
ВКонтакте (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Розробники заявили, що їм вдалося обійти українські обмеження на користування соціальною мережею

Соціальна мережа "ВКонтакте", заборонена в Україні, на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що відвідування сайту можливе без обмежень зі смартфонів. Розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися без обмежень.

"Користуйтеся VK, як і раніше, без всяких VPN. Ми поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, тому з'єднання тепер стабільніше", - йдеться в повідомленні адміністрації соціальної мережі.

У повідомленні розповідається, що для українських користувачів відтепер немає перешкод для комунікації, використовуючи мережу "ВКонтакте". Мова про те, що вже не потрібно встановлювати сервіси VPN для обходу блокування, щоб соцмережа безперебійно працювала на мобільних пристроях.

Варто нагадати, що обмеження на роботу російських соцмереж і сайтів діють в Україні до 2017 року.

Нагадаємо, що в середу, 13 травня 2020, Верховна Рада проголосувала за продовження заборони російських сайтів і соцмереж на території України. Обмеження стосуються "ВКонтакте" і "Однокласники", а також ресурсів "Mail.ru" і "Яндекс".

Варто відзначити, що до того, як стати президентом Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна порівняв заборону російських соцмереж з "парковками в Києві". Він заявив про те, що альтернативних соцмереж українцям недостатньо, якщо вони обходять цю заборону.

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