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"Бачу синку, що не москаль": у Київ-Баскет тільки один американець не покинув Україну

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Київ , Понеділок 14 лютого 2022 21:26
"Бачу синку, що не москаль": у Київ-Баскет тільки один американець не покинув Україну Фото: Майк Кефі - єдиний американець, який залишився у "Київ-Баскет" (facebook.com/basketcomua)
Автор: Styler

Після того як уряд США закликав своїх громадян залишити Україну через потенційне вторгнення Росії, з нашої країни виїхали 5 американських легіонерів баскетбольного клубу "Київ-Баскет".

Про це "Київ-Баскет" повідомив у Instagram.

Клуб покинули наступні американські гравці: Ейвері Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон і Джордан Свінг. При цьому вони заявили, що повернуться в Україну, коли ситуація покращиться.

Єдиний, хто їх американців залишився, так це 28-річний гравець Майк Кеффі.

"Майк Кеффі поки єдиний американський легіонер, який не виїхав з України і залишається у складі "Київ-Баскета". Ми не можемо це не відзначити - такий гетьман приклад усім іншим", - зазначили в "Київ-Баскет" і опублікували кумедний колаж.

&quot;Бачу синку, що не москаль&quot;: у Київ-Баскет тільки один американець не покинув Україну

Майк Кеффі - єдиний американець, який не покинув "Київ-Баскет" (фото: instagram.com/kyivbasket)

Також під зображенням Майка написано:"Бачу синку, що ти не москаль".

Варто зазначити, що Кеффі незабаром повинен отримати українське громадянство. Після цього він зможе виступати за збірну України.

Нагадаємо, за даними Держдепу, в Україні перебувають близько 2000 громадян США. Американська адміністрація постійно з ними контактує, щоб з'ясувати, чи збираються вони покинути Україну.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав американців покинути територію України через загрозу вторгнення РФ.

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