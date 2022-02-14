"Бачу синку, що не москаль": у Київ-Баскет тільки один американець не покинув Україну
Після того як уряд США закликав своїх громадян залишити Україну через потенційне вторгнення Росії, з нашої країни виїхали 5 американських легіонерів баскетбольного клубу "Київ-Баскет".
Про це "Київ-Баскет" повідомив у Instagram.
Клуб покинули наступні американські гравці: Ейвері Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон і Джордан Свінг. При цьому вони заявили, що повернуться в Україну, коли ситуація покращиться.
Єдиний, хто їх американців залишився, так це 28-річний гравець Майк Кеффі.
"Майк Кеффі поки єдиний американський легіонер, який не виїхав з України і залишається у складі "Київ-Баскета". Ми не можемо це не відзначити - такий гетьман приклад усім іншим", - зазначили в "Київ-Баскет" і опублікували кумедний колаж.
Майк Кеффі - єдиний американець, який не покинув "Київ-Баскет" (фото: instagram.com/kyivbasket)
Також під зображенням Майка написано:"Бачу синку, що ти не москаль".
Варто зазначити, що Кеффі незабаром повинен отримати українське громадянство. Після цього він зможе виступати за збірну України.
Нагадаємо, за даними Держдепу, в Україні перебувають близько 2000 громадян США. Американська адміністрація постійно з ними контактує, щоб з'ясувати, чи збираються вони покинути Україну.
Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав американців покинути територію України через загрозу вторгнення РФ.