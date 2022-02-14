"Бачу синку, що не москаль": у Київ-Баскет тільки один американець не покинув Україну

Після того як уряд США закликав своїх громадян залишити Україну через потенційне вторгнення Росії, з нашої країни виїхали 5 американських легіонерів баскетбольного клубу "Київ-Баскет".

Про це "Київ-Баскет" повідомив у Instagram .

Клуб покинули наступні американські гравці: Ейвері Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон і Джордан Свінг. При цьому вони заявили, що повернуться в Україну, коли ситуація покращиться.

Єдиний, хто їх американців залишився, так це 28-річний гравець Майк Кеффі.

"Майк Кеффі поки єдиний американський легіонер, який не виїхав з України і залишається у складі "Київ-Баскета". Ми не можемо це не відзначити - такий гетьман приклад усім іншим", - зазначили в "Київ-Баскет" і опублікували кумедний колаж.

Майк Кеффі - єдиний американець, який не покинув "Київ-Баскет" (фото: instagram.com/kyivbasket)

Також під зображенням Майка написано:"Бачу синку, що ти не москаль".

Варто зазначити, що Кеффі незабаром повинен отримати українське громадянство. Після цього він зможе виступати за збірну України.