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"Вижу сынок, что не москаль": в Киев-Баскет только один американец не покинул Украину

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 21:26
"Вижу сынок, что не москаль": в Киев-Баскет только один американец не покинул Украину Фото: Майк Кэффи - единственный американец, который остался в "Киев-Баскет" (facebook.com/basketcomua)
Автор: Styler

После того как правительство США призвало своих граждан покинуть Украину из-за потенциального вторжения России, из нашей страны уехали 5 американских легионеров баскетбольного клуба "Киев-Баскет".

Об этом "Киев-Баскет" сообщил в Instagram.

Клуб покинули следующие американские игроки: Эйвери Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон и Джордан Свинг. При этом они заявили, что вернутся в Украину, когда ситуация улучшится.

Единственный, кто их американцев остался, так это 28-летний игрок Майк Кэффи.

"Майк Кэффи пока единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе "Киев-Баскета". Мы не можем это не отметить - такой гетьман пример всем остальным", - отметили в "Киев-Баскет" и опубликовали забавный коллаж.

&quot;Вижу сынок, что не москаль&quot;: в Киев-Баскет только один американец не покинул Украину

Майк Кэффи - единствненый американец, который не покинул "Киев-Баскет" (фото: instagram.com/kyivbasket)

Также под изображением Майка написано: "Вижу сынок, что ты не москаль".

Стоит отметить, что Кэффи в скором времени должен получить украинское гражданство. После этого он сможет выступать за сборную Украины.

Напомним, по данным Госдепа, в Украине пребывают около 2000 граждан США. Американская администрация постоянно с ними контактирует, чтобы выяснить, собираются ли они покинуть Украину.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американцев покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения РФ.

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