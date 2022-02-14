"Вижу сынок, что не москаль": в Киев-Баскет только один американец не покинул Украину

После того как правительство США призвало своих граждан покинуть Украину из-за потенциального вторжения России, из нашей страны уехали 5 американских легионеров баскетбольного клуба "Киев-Баскет".

Об этом "Киев-Баскет" сообщил в Instagram .

Клуб покинули следующие американские игроки: Эйвери Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон и Джордан Свинг. При этом они заявили, что вернутся в Украину, когда ситуация улучшится.

Единственный, кто их американцев остался, так это 28-летний игрок Майк Кэффи.

"Майк Кэффи пока единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе "Киев-Баскета". Мы не можем это не отметить - такой гетьман пример всем остальным", - отметили в "Киев-Баскет" и опубликовали забавный коллаж.

Майк Кэффи - единствненый американец, который не покинул "Киев-Баскет" (фото: instagram.com/kyivbasket)

Также под изображением Майка написано: "Вижу сынок, что ты не москаль".

Стоит отметить, что Кэффи в скором времени должен получить украинское гражданство. После этого он сможет выступать за сборную Украины.