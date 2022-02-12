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В Україні близько 2000 американців. Частина з них залишається, попри заклик Держдепу

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Києва, Субота 12 лютого 2022 17:07
В Україні близько 2000 американців. Частина з них залишається, попри заклик Держдепу Фото: американці не їдуть масово з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

На території України, за даними Держдепу, перебувають близько 2000 громадян США. Американська адміністрація постійно з ними контактує, щоб з'ясувати, чи збираються вони виїхати з України.

Про це повідомив представник Держдепу США під час телефонного брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами чиновника, влада США, відповідно до демократичних принципів, не відстежує, скільки американців перебувають в цей момент часу в тій чи іншій країні світу.

"Дві тисячі американців за останні дні повідомили нам, що вони знаходяться в Україні", - розповів він.

За словами представника Держдепу, частина з цих двох тисяч американців вже покинула Україну, і посольство надало їм необхідну допомогу в цьому, водночас частина громадян США повідомила посольству, що вони вирішили залишитися в Україні.

Як підкреслив, чиновник Держдепу, попри те, що американців, які вирішили залишитися, в посольстві закликали ще раз подумати над своїм рішенням, вони вирішили залишитися, і влада США з повагою ставиться до такого вибору, для якого може бути багато причин.

У Держдепі також зазначили, що організована евакуація американців з України не планується.

Нагадаємо, вчора радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав американців протягом 48 годин покинути Україну через загрозу вторгнення РФ.

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