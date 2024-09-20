7 секретных настроек iOS 18, которые сделают ваш iPhone супер удобным

Настройте свой домашний экран

Apple экспериментировала с настройкой домашнего экрана на протяжении многих лет: например, с iOS 14 пользователи активно создавали свои собственные значки приложений, чтобы придать своим домашним экранам индивидуальный стиль.

Но iOS 18 приносит некоторые новые изменения, которых у нас раньше не было на iPhone. Впервые вы теперь можете размещать свои значки приложений практически где угодно.

До сих пор Apple заставляла вас следовать строгой сетке, которая начинается в верхнем левом углу домашнего экрана, если вы не использовали умные обходные пути, чтобы поместить свои приложения туда, где вы хотели. Теперь вы можете просто размещать значки приложений практически там, где вам нравится.

В первый раз, когда вы помещаете приложение на новую страницу домашнего экрана, оно может прикрепляться к верхнему левому углу. Но отсюда перетащите его в нужное место и отпустите. Оно все равно будет соблюдать сетку, поэтому вы не сможете запустить его буквально где угодно. Но у вас есть выбор, по сути, из любых четырех пространств в строке и столько строк, сколько поместится на вашем домашнем экране.

Настройка домашнего экрана (фото: YouTube/Apple)

Когда эти значки приложений окажутся там, где вы хотите, вы можете поработать над их внешним видом. Если вы долго нажмете на главном экране, пока не войдете в режим редактирования, нажмите "Изменить" в левом верхнем углу и выберите "Настроить".

С iOS 18 вы теперь можете при желании сделать все свои приложения темными или автоматически переключать их в зависимости от системной темы. Вы также можете тонировать эти приложения любым цветом, который вам нравится, так что все они могут выглядеть синими, оранжевыми или красными.Из этого же меню вы также можете сделать свои приложения больше, что удалит их метки.

Вы можете изменять цвет, фон приложений и экрана (фото: Lifehacker)

Скройте свои приложения

Если вы не хотите видеть определенные приложения на своем домашнем экране, Apple уже позволяла вам удалять их в предыдущих версиях iOS, так как вы всегда можете получить доступ к ним из библиотеки. Однако, если вы хотите, чтобы это приложение было полностью скрыто, это можно сделать после обновления до iOS 18.

Просто долго нажимайте на интересующее вас приложение и выберите "Требовать Face ID". Когда появится запрос, нажмите "Скрыть и требовать Face ID". Вам снова будет предложено инструкции о том, что вы делаете. Просто нажмите "Скрыть приложение", чтобы переместить его в новую скрытую папку.

Вы можете найти его потом и любые другие скрытые вами приложения, проведя пальцем влево по домашнему экрану, пока не дойдете до библиотеки, а затем прокрутите вниз до скрытой папки внизу.

Скройте свои приложения (фото: Lifehacker)

Отредактируйте свой Центр управления

Apple позволяет вам настраивать свой Центр управления уже несколько лет, но раньше можно было только выбирать, какие плитки появлялись под стандартными опциями вверху. Однако в этом году Apple передает вам управление: вы можете изменить практически все в соответствии со своими потребностями.

Не нравятся сетевые опции в верхнем левом углу? Избавьтесь от них. Хотите сделать окно "Сейчас играет" больше, чтобы вы могли быстро управлять воспроизведением звука, сделайте это.

Вы можете впервые убрать ползунки громкости и яркости, блокировку ориентации, переключатель предупреждений и поле фокуса. Вы также можете изменить размер любой из пользовательских плиток: при этом не будет никаких дополнительных функций, но у вас может быть большая кнопка для нажатия.

Все, что вам нужно сделать, чтобы начать, это открыть "Центр управления и нажать (+), расположенный в верхнем левом углу.

Отредактируйте свой Центр управления (фото: Lifehacker)

Выберите сочетания клавиш на экране блокировки

С iOS 18 вы можете выбрать свои собственные ярлыки на экране блокировки или полностью удалить их. Больше не нужно случайно включать фонарик или доставать iPhone из кармана, чтобы найти включенную камеру.

Чтобы сделать это, откройте редактор экрана блокировки, долго нажав на обои дисплея блокировки, затем выберите "Настроить". Нажмите "Экран блокировки", затем обратите внимание на ярлыки в нижнем левом и нижнем правом углах.

Чтобы удалить любой из них, нажмите кнопку "(-)". Чтобы изменить их, нажмите на сам значок после его удаления: у вас есть выбор, что здесь разместить. Многие варианты такие же, как и другие плитки "Центра управления", например, будильники, таймеры, калькулятор и т. д., но есть и много других.

Сторонние приложения также могут создавать опции, включая Instagram, если вам нужен ярлык для встроенной камеры для быстрой публикации.

(фото: Lifehacker)

Выберите, что вы хотите видеть в приложении "Фотографии"

Новое приложение "Фотографии" от Apple будет вызывать споры. Компания изменила общий дизайн и макет, что может понравиться некоторым, но других может дезориентировать.

Хорошей новостью является то, что вы можете настроить практически каждую категорию, представленную в новой ленте Photos, включая то, какие категории фактически появляются и в каком порядке они отображаются.

Если вы не хотите видеть "Предложения обоев", снимите флажок. Если вы хотите сначала увидеть "Избранные фотографии", перетащите значок наверх с помощью меню трех горизонтальных линий. Измените порядок и перенастройте эти категории, пока приложение не станет таким, как вам нравится, или максимально близким к этому.

Выберите, что вы хотите видеть в приложении "Фотографии" (фото: Lifehacker)

Настройте свои сводки по фитнесу

Если вы используете приложение "Фитнес", то теперь можете настроить свой обзор, чтобы видеть конкретные статистические данные, цели, советы тренера, рекомендации Fitness+ и многое другое.

Чтобы отредактировать свой обзор, откройте приложение, затем прокрутите вниз и выберите "Изменить обзор". Различные карточки на экране начнут трястись, как значки приложений, и вы можете перемещать или удалять любые, которые больше не хотите видеть.

Например, если вы не подписаны на Fitness+, нет необходимости сохранять его большую карточку в своем обзоре. Вы можете использовать кнопку "(+)/Добавить" в верхнем левом углу, чтобы просматривать и добавлять новые карточки в свой обзор.

Возможно, вы захотите видеть свои тенденции фитнеса ближе к верху страницы или шаги и расстояние. Единственное, что вы не можете настроить, это карточка "Кольца активности": она всегда прикреплена в самом верху.

Настройка в приложении "Фитнес" (фото: Lifehacker)

Tapback с любым эмодзи, который вы хотите

Когда вы обновляетесь до iOS 18, вы заметите, что шесть опций Tapback в сообщениях - сердце, большой палец вверх, большой палец вниз, смех, восклицательный знак и вопросительный знак - переработаны. Однако, если вы прокрутите вправо, вы увидите шесть эмодзи, которые можно использовать в качестве реакций.

Если ни один из предложенных вариантов вам не нравится, нажмите на серый значок эмодзи, чтобы открыть всю клавиатуру. Если у вас есть стикеры, вы даже можете реагировать с их помощью.

(фото: Lifehacker)