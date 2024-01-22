"Выгоним ту дрянь": звезды популярного сериала поразили воспоминаниями о Крыме

20 января Украина отмечала День Автономной Республики Крым. К сожалению, с 2014 года украинский полуостров оккупировала РФ, но жители нашей страны не теряют веру в то, что когда-нибудь мы туда вернемся. Своими воспоминаниями о Крыме в честь этого праздника поделились звезды ситкома "Голова", выходящего на "Новом канале".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что актеры помнят о Крыме и о чем они сейчас мечтают.

Полет на дельтаплане

Полина Фролова рассказала, что Крым - "огромный ящик воспоминаний" из ее детства. Актриса жила в Кривом Роге, но она часто отдыхала на полуострове вместе с родителями.

Одним из самых ярких воспоминаний о Крыме актриса назвала моменты, когда она выходила из машины и впервые после приезда на полуостров ощущала чистый воздух, которым не могла надышаться.

Фролова поделилась воспоминаниями о Крыме (фото предоставлено "Новым каналом")

"А еще помню историю. Нам предложили полетать на дельтаплане над морем и Ласточкиным гнездом. Но когда инструкторы увидели, что папа ведет меня четырехлетнюю, то сказали, что нельзя. Но я очень хотела и папа хотел, чтобы я получила те впечатления ", - вспомнила Фролова.

"Не знаю, каким образом, но удалось уговорить инструкторов, и я маленькая, в очках и спасательном жилете, летала на дельтаплане. Это невероятные впечатления! Я очень скучаю по тому времени, и хотела бы, чтобы мои дети в будущем получили такие же эмоции и воспоминания в Крыму, которые есть у меня", - добавила она.

Ракушка для мамы

Актер Евгений Лесничий очень рад, что побывал в Крыму несколько раз, когда был ребенком. Он хорошо помнит узенький каменный пляж и гору Аюдаг, о которой услышал всем известную легенду о медведе.

Лесничий рассказал о Крыме (фото предоставлено "Новым каналом")

"Помню, как мама купила мне очки для ныряния и шутила, будто теперь я должен достать со дна красивую большую ракушку, которую прикладывают к уху, чтобы услышать звук моря. И знаете что? Я нашел такую в последний день отдыха! И подарил маме", - с улыбкой вспомнил актер.

"А уже через год Крым оккупировали. Мечтаю, что однажды мы выгоним оттуда ту дрянь, и звуки моря можно будет услышать не только в ракушке, но еще и с наклонившегося попить медведя", - поделился он мечтой.

"Ловили мидии и креветки"

Мария Стопник призналась, что немного помнит о Крыме, впервые она побывала там в четыре года. Впрочем, актриса видела немало фото и слушала истории от родителей, поэтому с теплом вспоминает полуостров.

Актриса из молодежного сериала рассказала, чем ей запомнился Крым (фото предоставлено "Новым каналом")

"В памяти отложились пейзажи гор и моря из второго путешествия, когда мне было уже семь. Тогда мы поехали с папой и сестрой, потому что мама была беременна. Почему-то запомнилось, как ловили мидии и креветки. Очень хочется повторить эти моменты" , - призналась Стопник.