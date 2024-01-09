Визажистка разобрала технику макияжа Кайли Дженнер (видео)

Какой техникой Кайли Дженнер делает макияж

Макияж Кайли всегда смотрится очень аккуратно, профессионально на красиво, но сам процесс занимает время и техника особенная.

Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что Дженнер выбирает матовый тон, а также она подчеркивает скулы консилером и перекрывает им темные круги под глазами. А вот бронзером, кстати, достаточно ярким Кайли делает скулы более заметными и выделяет овал лица для баланса теней.

Сделать правильные акценты помогают ей хорошо подобранные кисточки и понимание в подборе цветов. Любимым оттенком в макияже Кайли являются ее одноименные румяна ярко-розового цвета, которые она наносит прямо на скулу, то есть, немного выше, чем стоит это делать в классических макияжах.

Еще одной особенностью техники модели является применение в процессе контуринга рассыпчатую белую пудру. Ею следует подчеркнуть линию под глазами и довести до скул и то же самое сделать на уровне нижней части щеки.

Техника макияжа Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Брови Кайли всегда графичны, поэтому здесь тоже присутствует макияж. А вот глаза модель окрашивает ярко, поэтому для этого стоит взять консилер и пройтись им по глазам, перед тем как наносить тени или подводку.

Для макияжа глаз следует брать тени коричневых оттенков, поскольку именно таковые использует Дженнер и именно тенями она выводит стрелку, а уже потом подчеркивает подводкой. Но не всегда.

А вот на макияж губ Дженнер почти не тратит времени и косметики, она наносит матовую помаду в нелепых оттенках, или просто увлажняет их блеском, чтобы они просто блестели издалека и были увлажненными.