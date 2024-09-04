Визажист назвала ошибки в макияже, приводящие к высыпаниям на коже

Когда дело доходит до макияжа, то следует подходить к этому ответственно, ведь некоторые ошибки могут нанести вред коже. Есть несколько привычек, которые профессиональные визажисты считают просто неприемлемыми и их нужно избавиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Не мыть кисти и инструменты

Визажист Донни Дэви рассказала, что наиболее негигиенически недостаточно мыть кисточки и губки.

Мертвые клетки кожи и бактерии, размножающиеся на кистях, будут способствовать возникновению сыпи.

То же касается спонжей для макияжа. Все потому, что они есть питательной средой для бактерий, особенно если вы используете их часто и не храните должным образом.

Даже ваши сухие кисти могут собирать пыль, загрязнение и накопление продукта, что приводит к появлению бактерий.

Перестаньте делиться косметикой с друзьями и семьей

Следует помнить об общем правиле - ничего, что непосредственно наносится на лицо с помощью аппликатора, нельзя давать другими. Речь идет о тушах, блесках для губ, подводках для глаз и кисточках для макияжа.

Щеточки могут переносить кожные бактерии и инфекции, а тушь занимает первое место среди продукта, которым нельзя поделиться с другими. Все потому, что глазные инфекции могут легко передаваться.

Подводки карандаши также могут вызвать проблемы, если делиться ими с другими, но их гораздо легче дезинфицировать.

Такие продукты как карандаши для губ и помады достаточно легко вытереть или даже сбрызнуть спиртом, чтобы поделиться ими. В то время как блеск для губ, где палочка возвращается во флакон, невозможно продезинфицировать.

Прекратите использовать тестеры в магазине

Тестеры в магазинах нельзя правильно очистить, поэтому в идеале не следует наносить их непосредственно на лицо.

Когда вы приобретаете косметику, никогда не наносите пробные продукты на глаза или губы.

Эксперты настоятельно рекомендуют продезинфицировать тестеры перед использованием.

То, как вы наносите макияж, также может нанести вред коже.

"Самая большая негигиеническая вещь, которую люди делают - это использование слюны как воды для нанесения подводки для глаз или смачивания ею спонжей для основания", - отметила визажист.

Макияж в общественном транспорте

Если у вас мало времени и вы хотите нанести макияж во время поездки на работу, это может стать проблемой, если вы неправильно моете руки или используете инструменты и продукты, которые не были тщательно очищены.

Все, к чему вы прикасаетесь, может попасть на ваше лицо. Вы можете подхватить микробы просто уронив консилер во время нанесения макияжа в общественном транспорте.

Необходимо иметь дезинфицирующее средство для рук в своей косметичке и использовать его до и после макияжа.

К тому же не храните тушь по истечении срока годности. После открытия туш подвергается воздействию бактерий, и использование ее после любой формы инфекции глаз просто распространит бактерии туда-сюда.