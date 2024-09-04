Візажист назвала помилки у макіяжі, які призводять до висипів на шкірі

Коли справа доходить до макіяжу, то варто підходити до цього відповідально, адже деякі помилки можуть завдати шкоди шкірі. Є кілька звичок, які професійні візажисти вважають просто неприйнятними і їх потрібно позбутися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Не мити кисті та інструменти

Візажист Донні Деві розповіла, що найбільш негігієнічно недостатньо мити пензлики та губки.

Мертві клітини шкіри та бактерії, що розмножуються на кистях будуть сприяти виникненню висипів.

Те ж саме стосується спонжів для макіяжу. Все тому, що вони є живильним середовищем для бактерій, особливо якщо ви використовуєте їх часто і не зберігаєте належним чином.

Навіть ваші сухі пензлі можуть збирати пил, забруднення та накопичення продукту, що призводить до появи бактерій.

Перестаньте ділитися косметикою з друзями та родиною

Варто пам'ятати про загальне правило - нічого, що безпосередньо наноситься на обличчя за допомогою аплікатора, не можна давати іншими. Мова йде про туші, блиски для губ, підводки для очей і пензлики для макіяжу.

Щіточки можуть переносити шкірні бактерії та інфекції, а туш займає перше місце серед продукту, яким не можна поділитися з іншими. Все тому, що очні інфекції можуть легко передаватися.

Підводки-олівці також можуть викликати проблеми, якщо ділитися ними з іншими, але їх набагато легше дезінфікувати.

Такі продукти, як олівці для губ і помади, досить легко витерти або навіть збризнути спиртом, щоб поділитися ними. Тоді як блиск для губ, де паличка повертається у флакон, неможливо продезінфікувати.

Припиніть використовувати тестери в магазині

Тестери в магазинах не можна належним чином очистити, тому в ідеалі не слід наносити їх безпосередньо на обличчя.

Коли ви купуєте косметику, ніколи не наносьте пробні продукти на очі чи губи.

Експерти настійно рекомендують продезінфікувати тестери перед використанням.

Те, як ви наносите макіяж, також може завдати шкоди шкірі.

"Найбільша негігієнічна річ, яку люди роблять - це використання слини як води для нанесення підводки для очей або змочування нею спонжів для основи", - зазначила візажист.

Макіяж у громадському транспорті

Якщо у вас мало часу, і ви хочете нанести макіяж під час поїздки на роботу, це може стати проблемою, якщо ви неправильно миєте руки або використовуєте інструменти та продукти, які не були ретельно очищені.

Все, до чого ви торкаєтеся, може потрапити на ваше обличчя. Ви можете підхопити мікроби просто впустивши консилер під час нанесення макіяжу у громадському транспорті.

Потрібно мати дезінфікуючий засіб для рук у своїй косметичці та використовувати його до та після макіяжу.

До того ж не зберігайте туш після закінчення терміну придатності. Після відкриття туш піддається впливу бактерій, і використання її після будь-якої форми інфекції очей просто поширить бактерії туди-сюди.