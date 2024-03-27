Военнослужащая "Руна": Не хочу, чтобы уклонисты после победы возвращались в Украину

Военнослужащая ВСУ Виктория с позывным "Руна", командир отделения зенитно-артиллерийского взвода в 56-й отдельной мотопехотной бригаде, резко высказалась о мужчинах, которые ищут незаконные способы побега от мобилизации за границу. Она подчеркнула, что презирает таких людей и не хотела, чтобы после победы они возвращались в Украину.

Об этом она заявила в новом выпуске проекта " Станция Краматорск ", который делается совместно Центром противодействия дезинформации СНБО и Укринформ .

"Я презираю таких людей. Этих уклонистов – здоровых мужиков, которые бегут, придумывают себе справки, разные болячки. Особенно те, кто бегут за границу. Я не понимаю мотивации – как им жить дальше, что он будет делать, если мог принести пользу какую-нибудь здесь", - сказала она.

"Руна" также отметила, что не хотела бы возвращения сбежавших от мобилизации людей в Украину после победы.

"Я бы не хотела, чтобы такие возвращались. Они же вернутся и будут первыми праздновать победу. Бегать по клубам, петь и танцевать, радоваться", - сказала военнослужащая.

Она также предполагает, что после победы в обществе будет существовать определенный раскол, ведь вернувшимся с войны военным будет непросто пересекаться с уклоняющимися в гражданской жизни.

Военная подвергла критике людей, которые оправдывают свой отказ от мобилизации тем, что "сыновья депутатов не воюют".

"Это самый первый аргумент, который вылетает, когда кому-то говоришь - "пусть пойдут сыновья депутатов воевать". Но если мы будем перекладывать ответственность друг на друга, так мы не выиграем войну", - сказала она.

"Руна" убеждена, что сейчас для мужчин не должно быть какой-либо особой мотивации. Они должны идти защищать свои семьи и дома. Ведь, по ее мнению, те территории, которые сегодня являются тылом, рано или поздно могут стать фронтом.

Виктория "Руна" подписала контракт в ВСУ в 2018 году почти сразу после окончания школы, ей тогда было 19 лет. Начало полномасштабной войны "Руна" встретила в Песках на окраинах Донецка.

Участвовала в боях на одном из самых горячих направлений - Бахмутском. Сейчас у Виктории в свои 25 лет звание главного сержанта и командует отделением зенитно-артиллерийского взвода в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

Напомним, в настоящее время в Верховной раде продолжается подготовка нового законопроекта о мобилизации ко второму чтению. В документ внесено более 4 тысяч поправок, в настоящее время их рассматривает профильный комитет. В частности, народные депутаты рассматривают варианты введения ограничений для уклоняющихся.