Военного со служебной собакой не пустили в салон поезда: подробности скандала (фото, видео)

Что известно об инциденте

Волонтер Дарья Бронская описала вопиющую ситуацию, произошедшую в одном из поездов "Укрзализныци". Вскоре неравнодушные украинцы начали распространять эту историю в различных социальных сетях.

"Мне стыдно, что в стране война, а человек в военной форме со своим хвостатым другом не может проехать из пункта "А" в пункт "Б" со всеми удобствами вместе в вагоне", - написала девушка.

Она уточнила - их не разъединили.

"Они ехали вместе, но в тамбуре. Почти три часа. Спросив у парнишки, почему он с вещами в тамбуре, он тяжело вздохнул и сказал: "Не пускают". Я была в таком шоке, что даже не сдержала слез... Человек, который нас защищает, и служебная собака должны ехать более 2,5 часов в тамбуре", - подытожила волонтер.

Публикация волонтера Бронской (скриншот: facebook.com/yulia.lytvynenko.3)

Девушка также поделилась фотографией парня с собакой, о которых идет речь.

Перепост фото в соцсети (скриншот: facebook.com/yulia.lytvynenko.3)

И опубликовала небольшое видео с хвостатым защитником.

Позиция "Укрзализныци"

Волонтер не поленилась и подняла этот вопрос в переписке с представителями "Укрзализныци".

Там ответили, что согласно действующим правилам могут перевозить в салоне животных не выше 45 см в холке (в переноске). Кроме того, они должны иметь "обязательное снаряжение" - поводок и намордник.

В то же время в компании признали, что подобные "правила уже устаревшие", поэтому команда УЗ работает над их обновлением, учитывая опыт иностранных железных дорог.

Перепост общения волонтера и УЗ (скриншот: facebook.com/yulia.lytvynenko.3)

Тем временем кто-то даже не поленились превратить эту историю в мем.

Ситуация возмутила многих украинцев (скриншот: facebook.com/yulia.lytvynenko.3)