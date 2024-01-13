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Военный отдал свою почку дочери: во Львове выполнили семейную пересадку (фото)

Во Львове отец стал донором для дочери (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове военный стал донором для своей дочери. Семейную пересадку почки успешно выполнили трансплантологи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.

Когда узнали о болезни девочки

О болезни 11-летней Марички из Харьковской области родители узнали, как только она появилась на свет.

У нее обнаружили поликистоз почек - это редкое наследственное заболевание, при котором в паренхиме почек образуется большое количество кист, препятствующих нормальному функционированию органа.

Родители девочки годами следили за состоянием ребенка: сдавали анализы и проходили регулярные обследования. Однако четыре года назад состояние девочки существенно ухудшилось.

Известно, что кисты все больше блокировали работу почек, поэтому естественный процесс фильтрации крови и превращение лишней жидкости в мочу нарушался. Поэтому в организме скапливалось все больше токсинов.

Помочь стремительному ухудшению состояния ребенка и развитию почечной недостаточности могла только трансплантация.

Во Львове отец стал донором для дочери (фото: facebook.com/1tmolviv)

Как отец стал донором

Родители стремились сделать все возможное, чтобы спасти дочь, в том числе и отдать собственный здоровый орган. Поэтому донором для Марички вызвался стать ее папа-военный.

Спасательную операцию проделала команда специалистов нашего отделения трансплантологии. К счастью, все прошло хорошо.

Через неделю после вмешательства семья вернулась домой. На прощание девочка подготовила для своих врачей-спасателей рисунки с благодарностью.

Во Львове отец стал донором для дочери (фото: facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что во Львове мужчине срочно пересадили сердце. У него было два инфаркта с разницей в неделю.

Также мы писали, что в Украине впервые пересадили легкие и сердце одному человеку.

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