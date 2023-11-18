Военный без ноги довел до слез Ирину Билык: этот момент попал на видео

Певица Ирина Билык недавно дала концерт, на который пришел военный. Мужчина потерял часть ноги и передвигался на костылях. Но это не помешало ему до слез впечатлить артистку.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что произошло на концерте и чем Билык хочет помочь военному.
При написании материала были использованы следующие источники: Tik-Tok пользователя под ником den_nedbailo, запись эфира на "Нашем радио" за 17 ноября.
Во время концерта военный подошел к сцене и хотел подарить Билык цветы. Певица даже перестала исполнять песню, она была впечатлена. Защитник Украины сумел подняться на сцену даже на костылях и обнял певицу.
Она начала плакать, пыталась продолжить петь, но эмоции победили. Билык крепко обнимала военного, а другие зрители реагировали на трогательный момент аплодисментами.
Впоследствии певица дала интервью на радио и сообщила, что знает мужчину, который принес ей цветы. Военный раньше был хореографом и работал с Билык. Но на фоне полномасштабной войны РФ против Украины Антон Смецкий ушел на фронт. Там он потерял часть ноги.
"Я до сих пор поражена, у меня в сердце будто лучик какой-то кто-то вонзил. Я после этой встречи сияю... Это было в Луцке, это был последний наш концерт в туре", - вспомнила певица.
Тогда она узнала, что мужчина пришел на ее выступление и хотел с ней увидеться. Билык хорошо помнила Смецкого, поэтому, конечно же, согласилась и поздоровалась с ним.
"Сейчас Антон в реабилитационном центре. Он ждет протез. Во время выступления я уже поняла, что я могу подарить ему, потому что у него был день рождения в тот день", - рассказала артистка.
Она решила помочь со сбором средств на протез для военного, который стоит от 15 до 20 тысяч евро. И сейчас ее фонд этим занимается.
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