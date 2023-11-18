"Везде от украинцев устали": Приходько честно сказала, думает ли об эмиграции

Певица Анастасия Приходько ответила, почему ее муж не получил повестку, а также что они будут делать, если это произойдет. Кроме того, артистка призналась, думает ли она об эмиграции.

Почему муж Приходько не на фронте

Певицу спросили, что она будет делать, если ее избраннику придет повестка. По словам Приходько, ее муж не может быть призван в армию, ведь он многодетный отец. Впрочем, артистка не знает, останется ли этот закон неизменным и дальше.

"Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он - многодетный отец... Мы в рамках закона, мы остаемся здесь. Что может быть потом? Я не знаю? Но я отвечу так: мы остаемся здесь, мы никуда не уедем... Если будет такой закон. Что будем делать? Я, наверное, смогу ответить потом", - объяснила певица.

Певица и ее муж Александр (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Думает ли Приходько об эмиграции

Кроме того, артистка честно ответила, что хочет жить в Украине. По словам Приходько, она даже не представляет себя в эмиграции. Певица решила, что будет и дальше жить в Украине.

"Куда? Зачем? Приехать туда, чтобы потом тебе все равно сказали, а оно так будет, тебе все равно покажут свое место и скажут, что ты здесь не свой. А здесь я на своей земле... Я не хочу на чужбину, я не хочу, чтобы там обижали моих детей, а они будут обижать… И сейчас везде от украинцев устали, мы это видим, мы это чувствуем… Европа устала, они даже деньги уже предлагают, чтобы украинцы возвращались домой.

Продать все, уехать за границу, начать строить свою жизнь, ради чего? Нет, вот если я уже начала этот путь 10 лет назад, я пообещала, что буду с Украиной и украинцами, я не покину Украину. Как бы ни было тяжело", - резюмировала артистка.