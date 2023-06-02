Оформление документов и отказ от помощи. Что нужно сделать перед возвращением в Украину из-за границы

Несмотря на то, что война в Украине продолжается, многие граждане возвращаются домой из-за границы. Однако после продолжительного пребывания в другой стране следует подготовиться к отъезду.

Что нужно сделать перед возвращением в Украину - подробнее читайте в материале Styler.

Аннулируйте статус временной защиты

Чтобы осуществить эту процедуру, обратитесь в государственный орган, предоставивший вам документ о статусе. Конечно, в зависимости от страны пребывания процедура может отличаться, поэтому узнайте об этом индивидуально.

Если впоследствии по определенным причинам вам снова потребуется статус временной защиты, вы сможете свободно его получить.

Отмените получение денежной помощи

Для этого обратитесь в учреждение, которое оказывало вам финансовую поддержку, и запросите ее отмену. Если вы получали несколько видов денежной помощи, нужно обратиться к каждому предоставлявшему заведение.

Отменить получение выплат важно для того, чтобы это не расценивалось как злоупотребление или неправомерный поступок в отношении страны, предоставившей временную защиту.

А если вы снова получите временную защиту за границей, то сможете подать запрос на пособие.

Вернувшись в Украину, вам не нужно декларировать денежную помощь, получаемую в другой стране.

Перед возвращением в Украину важно закрыть вопросы с документами и налогами (фото: Getty Images)

Уплатите налоги

Если с момента получения статуса временной защиты прошло полгода, вы обязаны платить налоги в стране своего пребывания. Убедитесь, что долга нет, потому что закрыть его с Украины может быть очень сложно.

Если же за границей вы работали, то вам необходимо получить справку о сумме уплаченных налогов и сборов, а также о базе и/или объекте налогообложения. Обратитесь в посольство или консульство Украины, чтобы легализовать его.

Как вернуть ребенка на обучение в Украине

Если вы не забирали документы из украинской школы, ребенок возвращается в то учебное заведение, в котором был до войны. При этом форму обучения можно выбрать самостоятельно, если в вашем заведении есть такая опция.

Если ваша школа в Украине не работает, разрушена или расположена на временно оккупированной территории, вы можете отдать ребенка в любую другую.

Если вы забирали документы из украинской школы, для возвращения вам нужно написать заявление на зачисление. При этом добавьте справку о том, что ребенок посещал иностранную школу и получал необходимые знания для перехода в следующий класс.