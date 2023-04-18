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Военные нашли под завалами в Бахмуте удивительные старинные иконы (фото)

Коллаж РБК-Украина: воины ВСУ в Бахмуте обнаружили на руинах здания иконы 19 века
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники в Бахмуте во время выполнения боевых заданий обнаружили на руинах одного из зданий удивительные иконы. Их достали из-под завалов многоэтажки, и для сохранности святыни передали на хранение в храм Львова.

Что известно о старинных иконах, и в чем их особенность - читайте в материале ниже.

Иконы просто под завалами жилого дома в Бахмуте воины ВСУ обнаружили за несколько дней до Пасхи.

Как передали в Координационном совете участников боевых действий Львовщины при Львовской областной военной администрации на странице в Facebook, их доставили в безопасное место "для того, чтобы эти образы служили защитным щитом и молитвенным прибежищем для всех бойцов, ищущих духовного опоры".

"Впоследствии они будут переданы на хранение в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, что будет символизировать стойкость и несокрушимость всего украинского народа. За нами правда и с нами Бог", - говорится в публикации.

Обнаруженные бойцами ВСУ на руинах высотки в Бахмуте иконы передали на хранение во Львов (фото: facebook.com/kr.ubd.lvivregion)

Специалисты установили, что иконы созданы в XIX или начале XX века.

Судя по снимкам, к счастью, они существенно не пострадали, хотя Бахмут находится под непрерывным вражеским огнем много месяцев, штурмы российских оккупантов не прекращаются.

Иконы из Бахмута, спасенные военными ВСУ (фото: facebook.com/kr.ubd.lvivregion)

По словам заместителя декана Философско-богословского факультета Украинского католического университета Тараса Тимо, иконы из Бахмута "не очень древние и уникальные, но не менее ценны, поскольку им более 100 лет", - передает Tvoemisto.tv.

"Думаю, что они имеют больше историко-прикладную ценность, как свидетельство народного благочестия, и символическую, потому что спасены из чьего-то дома в Бахмуте, чем чисто художественное или историческое", - поясняет он.

Иконы из Бахмута передали во Львов для сохранности (фото: facebook.com/kr.ubd.lvivregion)

Тимо добавил, что на иконах изображены традиционные библейские сюжеты: Христос Вседержитель и Богородица Знамение и Богородица Одигитрия, указывающая рукой на дитя.

При этом есть также сюжет западной иконографии, не традиционный, однако характерный для своего времени - это икона, на которой изображен Иисус со знаком власти среди роз.

Иконы из Бахмута будут переданы на хранение в Гарнизонный храм во Львове (фото: facebook.com/kr.ubd.lvivregion)

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля, как раз на Пасху, российская армия ракетным ударом разрушила церковь под Запорожьем.

Напомним также, что российским мобилизованным на фронт отправили иконки с Путиным.

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