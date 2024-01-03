Военные призвали Лебига и других инфлюансеров пойти в ТЦК

В частности, говоря о мобилизации и о том, как стимулировать людей пойти в ТЦК, Андрей Коваленко отметил, что "есть мужчины, которые демонстрируют совсем иную жизнь".

"Мы не говорим о том, чтобы сразу пойти на фронт и стрелять, или в "учебку", а просто сходить обновить свои данные, пройти ВМК. И тут заходит человек, например Миша Лебига, и у него в содрогании постоянно о том, что он где-то пьет, ведет разгульный тип жизни, и молодое поколение смотрит и думает: "Если он так отдыхает, гуляет и донатит, то и мы так можем, чего вы нас зовете в военкоматы, чего вы от нас вообще хотите?" отметил Коваленко.

По его мнению, с Мишей и всеми другими инфлюенсерами должно работать государство – говорить, объяснять.

"Возможно, это кто-то от Генштаба должен быть, возможно кто-то еще, и просто говорить: "Нам это очень важно исторически, потому что мы можем не вывезти эту войну, реально можем не вывезти, все почему-то думают, что мы обязательно выигрываем… Важно, чтобы вы также, потому что аудитория у вас большая, продвигать те качества и ценности, которые будут стимулировать людей идти в армию… Их надо собирать, нужно говорить постоянно, не указывать, что они должны делать, но интеллектуально доносить свое мнение и точно будут прислушиваться , я уверен, что многие инфлюансеры очень давно заинтересованы в работе с государством и во благо государства", - добавил заместитель руководителя ЦПИ.

Со своей стороны Дмитрий "Доцент" отметил, что они с Коваленко являются "голосом обычных военных" и обратился к блогерам с призывом: "Ребята, у вас многотысячная или миллионная аудитория, нужно показывать молодежи пример страны, борющейся за выживание своей нации. Нужно реально понимать, что веселиться, бухать – все это классно, и уверен, что ребята, которые сейчас находятся на фронте, тоже не прочь приехать отпраздновать весело Новый год, отдохнуть… Все это классно, но потом, после войны, выигранной войны. Поэтому мы обращаемся с Андреем ко всем таким инфлюансерам. Люди, вы лидеры мнений, обращайте внимание молодежи на то, что сейчас мы должны сделать все для того, чтобы в первую очередь потом наши дети не воевали, и чтобы наши дети в принципе были живы и им было где жить".

Андрей Коваленко также обратился к инфлюенсерам: "Миша Лебига и не только Миша, покажите свой пример. Идите сами, пройдите ВЛК, пойдите в "учебку" и реально, вам это добавит классную аудиторию, и вы просто будете лететь по трафику и по всему, покажете пример и сделаете пользу для государства".

Также Коваленко отметил, что его очень приятно удивила блоггер и инфлюенсер Рамина: "Она написала о законе о мобилизации: "Считаю, что должны воевать все. Даже я, если нужно. Как вы думали? Это - война. Реальная война".

"Я помню, чем она занималась до широкомасштабного вторжения, помню, какие гости у нее были, на какую аудиторию она работала. И вот она поехала в третью штурмовую. Познакомилась с ребятами, прониклась этим духом, она увидела все изнутри, она пугалась в Бахмуте этих взрывов, тогда довольно смешной у нее выпуск был… После этого она постоянно туда ездит и стала очень адекватно на эту ситуацию смотреть", - отметил Коваленко.