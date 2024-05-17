Военные и ветераны должны знать свои права, и активно их отстаивать, – фронтовик

Ветеранам и военным, еще служащим, нужно учить свои права и добиваться их реализации. Поэтому нужен понятный сервис для ветеранов, который содержал бы всю информацию – в частности, о льготах и компенсациях, на которые они имеют право.

На фронте Руслан получил ранения, поэтому сейчас хочет выехать на реабилитацию за границу. А также – параллельно с работой получить высшее образование, которое не закончил 13 лет назад. Он планирует получать высшее образование в техническом университете "Метинвест Политехника" по специальности "Металлургия".

По возвращении он успел оформить некоторые льготы, предусмотренные для ветеранов. Однако, по его словам, информации по этому поводу не хватает.

"Я только сделал скидку на коммунальные услуги. Больше ничем не пользовался. Хотя есть льготы, которыми хотел бы воспользоваться, но в Запорожье я их не нашел. Например, зубопротезирование. Более того – информацию о льготах еще нужно поискать! Хотелось бы, чтобы был какой-то понятный сервис для ветеранов, чтобы можно было забить в поиске запрос об услугах участников боевых действий в твоем городе и узнать, что и где есть", — говорит ветеран.

И ветеранам, и еще служащим военным Руслан советует учить свои права и добиваться их реализации. К примеру, раненый боец имеет право на компенсацию затрат на лечение.

"Военный должен знать свои права, чего именно он может требовать от своего руководства и делать это", - убежден боец.

Как известно, с завода "Запорожсталь" Рината Ахметова было мобилизовано более 1000 человек, из них 206 вернулись к работе. Всего в Группе "Метинвест" на разных предприятиях работает 870 ветеранов, из которых 32 прошли переквалификацию или переобучение и получили новую профессию.

Чтобы помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни, "Метинвест" начал разрабатывать и внедрять программы адаптации. Компания ввела дополнительное медицинское освидетельствование и психологическую поддержку для вчерашних бойцов, а также создает ветеранские хабы в городах присутствия: это позволяет людям быть собой и общаться с единомышленниками.

Кроме того, "Метинвест" предлагает переобучение для тех, кто стремится освоить новую специальность или не может заниматься предварительной работой из-за состояния здоровья. В частности, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет "Метинвест Политехника".