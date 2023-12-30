Военные показали поля на Авдеевском направлении и это стоит увидеть каждому: "Не декорации, реальность"

53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала, что происходит на Авдеевском направлении. Военные отметили, что эти фото демонстрируют реальность.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу бригады.
На фото можно увидеть немало сожженной техники окупантов. Защитники Украины уничтожают врага, который 24 февраля 2022 развязал полномасштабную войну.
"Это не декорации, это реальность… Поля на Авдеевском направлении усеяны российской техникой, телами окупантов. Масштабы пугают", - говорится в посте.
Поля на Авдеевском направлении (фото: facebook.com/53brigade)
Военные отметили, что эта техника стала обезболенной раной. Но защитникам Украины нужно приложить еще немало усилий.
"Сожженная вражеская техника будто обезболена рана. Только обезболена, потому что еще много сил придется потратить нашим воинам, чтобы полностью исцелить раны нашей Украины. Сил нашим героям!" - добавили представители бригады.
В комментариях под сообщением украинцы пишут:
Ранее мы уже рассказывали, что в Украине тестируют "бронированные колеса" для боевых пикапов.
Кроме того, недавно стало известно, что в ВСУ показали, что происходит на фронте и как выглядит окопная зима.