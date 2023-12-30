Военные показали поля на Авдеевском направлении и это стоит увидеть каждому: "Не декорации, реальность"

"Это не декорации"

На фото можно увидеть немало сожженной техники окупантов. Защитники Украины уничтожают врага, который 24 февраля 2022 развязал полномасштабную войну.

"Это не декорации, это реальность… Поля на Авдеевском направлении усеяны российской техникой, телами окупантов. Масштабы пугают", - говорится в посте.

Поля на Авдеевском направлении (фото: facebook.com/53brigade)

Военные отметили, что эта техника стала обезболенной раной. Но защитникам Украины нужно приложить еще немало усилий.

"Сожженная вражеская техника будто обезболена рана. Только обезболена, потому что еще много сил придется потратить нашим воинам, чтобы полностью исцелить раны нашей Украины. Сил нашим героям!" - добавили представители бригады.

Поля с уничтоженной техникой (фото: facebook.com/53brigade)

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