RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные показали поля на Авдеевском направлении и это стоит увидеть каждому: "Не декорации, реальность"

Что происходит на фронте (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала, что происходит на Авдеевском направлении. Военные отметили, что эти фото демонстрируют реальность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу бригады.

"Это не декорации"

На фото можно увидеть немало сожженной техники окупантов. Защитники Украины уничтожают врага, который 24 февраля 2022 развязал полномасштабную войну.

"Это не декорации, это реальность… Поля на Авдеевском направлении усеяны российской техникой, телами окупантов. Масштабы пугают", - говорится в посте.

Поля на Авдеевском направлении (фото: facebook.com/53brigade)

Военные отметили, что эта техника стала обезболенной раной. Но защитникам Украины нужно приложить еще немало усилий.

"Сожженная вражеская техника будто обезболена рана. Только обезболена, потому что еще много сил придется потратить нашим воинам, чтобы полностью исцелить раны нашей Украины. Сил нашим героям!" - добавили представители бригады.

Поля с уничтоженной техникой (фото: facebook.com/53brigade)

Как реагирует сеть

В комментариях под сообщением украинцы пишут:

  • "Держитесь, родные!!! Вы - лучшие!!! Господи, сохрани жизнь нашим сыновьям!"
  • "Вы лучшие, берегите себя"
  • "Так держать, бейте эту нечисть, гонените их с нашей родной земли. Пусть Господь Вас защищает!".
Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине