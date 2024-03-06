Военные назвали единую рабочую формулу окончания войны

В частности, руководитель ЦПИ Андрей Коваленко спросил гостя программы, журналиста Дмитрия Кошельника, как он реагирует на высказывания некоторых людей, что пора уже заканчивать войну и как-то договариваться.

По словам Кошельника, люди, которые об этом говорят, должны в первую очередь предложить, как именно можно остановить войну, но обычно все, что могут предложить такие люди - это быстро договориться с путиным, несмотря на то, что это невозможно.

В то же время, офицер бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" отметил, что формула прекращения военного конфликта очень проста: "Путин дает приказ своим войскам покинуть законно признанную территорию Украины. Они выходят, и война закончилась. И никто не бомбит тогда ни Донбасс, ни Крым и этих разказней нет".

"Дипломат" добавил, что до 2014 года, когда россии не было на территории Украины, нигде в Украине не было "горячих точек". "Формула проста – забрать свою армию нафиг с нашей территории, война закончится, заканчиваются смерти с обеих сторон. Все", - подытожил Дмитрий "Дипломат".

Напомним, Украинская Формула мира, которую поддержали уже более 30 стран мира, предусматривает первое условие достижения мира вывода российских войск из Украины и прекращение боевых действий и ракетных обстрелов.