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Военные во Львове смогут получить бесплатные абонементы на посещение фитнес-залов: как это сделать

Украинские военные смогут посещать фитнес-залы бесплатно во Львове (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские военные смогут во Львове получить бесплатные абонементы посещения фитнес-залов. Сейчас к этой инициативе присоединились уже 8 сетей фитнес-клубов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение управления спорта Львовского городского совета.

В 2024 году заработала новая программа поддержки военных во Львове. Военные-участники боевых действий и члены семей погибших защитников могут бесплатно получить абонемент на посещение фитнес-зала.

Сейчас в программу входит уже 8 сетей фитнес-клубов:

  • "Бронкс"
  • "Олимп"
  • "Три стихии"
  • "Спорт лайф"
  • "Колизей"
  • "Адреналин"
  • "Леофит"
  • "Лига"

"Среди задач программы создания условий для занятий спортом, ведь это одно из самых мощных средств для поддержки физического и психологического здоровья, а также социальной адаптации", - отмечают в городском совете.

Расходы на оплату абонементов в тренажерный зал пополам разделят город и спортивные клубы. Механизм работы программы предусматривает возмещение определенных категорий расходов на оплату тренажерного зала и/или его аналога. 50% от общей стоимости будет компенсировано из городского бюджета, другую половину будут покрывать клубы.

Город также призывает присоединяться к программе и другие фитнес-центры. Для этого нужно заполнить форму и отправить ее на электронную почту sport.lmr@gmail.com. Все вопросы по телефону: + 38 022 297 58 74.

Для получения бесплатного абонемента следует обратиться в ближайший фитнес-клуб указанных выше сетей.

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