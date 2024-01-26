RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военная-штурмовичка объяснила, почему гражданские так боятся мобилизации

Фото: Военная Елена Рыж (facebook.com/AlenaIvanenkoAnatolevna)
Автор: Людмила Жукова

Военная Елена Рыж поделилась своими мыслями по поводу того, почему многие украинцы боятся мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".

Что говорит военная о настроениях в обществе

По словам Елены, добровольно вступившей в штурмовую бригаду 47-й ОМБр, сейчас страх завладел людьми.

"Сейчас уже не усталость гуляет в обществе, а страх. Страх, что это затягивается. Страх непонимания. Страх потерять жизнь. Страх быть мобилизованным. Страх, если женщина будет мобилизована мужчиной. Этих страхов много и люди не умеют с ними работать. Они отдаются потоку, как горная река, и начинают плыть... Теряют силы остановиться и сказать: "А чего я действительно боюсь?" - сказала военная.

Она еще раз напомнила о том, что уже знают все, не обязательно идти в армию и быть штурмовиком.

Елена Рыж еще в 2022 году присоединилась к рядам ВСУ (фото: Суспильне)

"Если боюсь, что пойду служить - слушайте, ну идти на службу - это необязательно быть пехотинцем и штурмовиком. Уж так много военных об этом говорят, что и глухие это могли бы услышать", - отметила Елена.

По ее словам, гражданские сейчас боятся и придумывают кучу отговорок.

Напомним, Елена Рыж (Иваненко) - штурмовичка  и санитарка в штурмовой роте 47-й ОМБр "Магура". Вступила в ряды ВСУ в декабре 2022-го. До этого работала в ресторанном бизнесе. В последние годы перед службой была тренером по сервису и коммуникации. Бригада, в которой служит Елена, в 2023 году участвовала в наступательной кампании в Запорожье.

 

Кстати, Алина Михайлова рассказала, что чувствует, когда бывает на могиле Да Винчи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМобилизация в Украине