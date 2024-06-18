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Вышел трейлер нового фильма Олега Сенцова: о чем лента и когда будет премьера

Вторник 18 июня 2024 11:45
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Вышел трейлер нового фильма Олега Сенцова: о чем лента и когда будет премьера Олег Сенцов снял новый фильм (фото: кадр из ленты "Реал")
Автор: Иванна Пашкевич

Вышел официальный трейлер нового фильма режиссера и военного Олега Сенцова, который ранее разнес "накачанных мужчин в кафе". Документальная лента получила название "Реал".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материалы кинодистрибьютора Arthouse Traffic рассказывает, о чем этот фильм.

Что известно о фильме "Реал"

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег Сенцов присоединился к украинскому войску и воевал на юго-восточном фронте.

Вышел трейлер нового фильма Олега Сенцова: о чем лента и когда будет премьера

Кадр из фильма "Реал"

Летом 2023 года он случайно снял один из боев, когда его БТР был поражен врагом.

Тогда Олег оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, которое было под обстрелом, почти без боеприпасов, на позиции под кодовым названием "Реал".

Таким образом, случайно снятое сражение стало полным метром и показывает, как говорит сам Сенцов, "жизнь на войне и ее настоящее лицо без украшений и фальши".

Отметим, что мировая премьера ленты "Реал" состоится на 58-м Международном кинофестивале в чешских Карловых Варах, который стартует 28 июня.

Арт-директор кинофестиваля Карел Ох говорит, что новый фильм Сенцова - это "уникальный увлекательный опыт, предлагающий гипердокументальный взгляд на реальность войны глазами одного непосредственного ее участника".

Напомним, предыдущий фильм Сенцова "Носорог" вышел в 2021 году. Это криминальная драматическая лента о молодом парне, который в 90-х годах попадает в жестокий мир криминала. Ища легких денег, он становится подручным бандита и быстро приобретает репутацию безжалостного и жестокого киллера.

"Носорог" - это не просто криминальный боевик, но и глубокая психологическая драма о самопознании и поиске смысла жизни.

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