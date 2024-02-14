Вышел бесплатный аналог ChatGPT, который может работать без интернета

Что известно о новом чат-боте

Chat with RTX предоставляет возможность запускать локального чат-бота с искусственным интеллектом на вашем компьютере. Пользователи могут передавать ему файлы, документы и видеоролики для создания саммари (краткая сводка), анализа информации и получения релевантных ответов на основе предоставленных данных.

Приложение функционирует на ПК и требует видеокарту RTX 30-й или 40-й серии с минимум 8 ГБ видеопамяти и 16 ГБ ОЗУ. Chat with RTX работает локально, и компания утверждает, что это исключает возможность утечки личных данных, так как нет обращения к облачным серверам.

По мнению редакторов The Verge, которые уже тестировали сервис, Chat with RTX успешно справляется с задачами анализа данных. Это может быть полезным инструментом для журналистов и тех, кто работает с обширными объемами информации.

Chat with RTX (фото: NVIDIA Blog)

Приложение способно обрабатывать видео с YouTube, а также сканировать PDF-файлы для извлечения ключевой информации, действуя практически мгновенно без задержек, которые характерны для облачных чат-ботов, таких как ChatGPT или Copilot.

Однако на данный момент Chat with RTX представляется ранней версией для разработчиков и имеет некоторые ограничения. Компания Nvidia не представляет его как полностью завершенное решение, а скорее, как перспективный старт в развитии нового аналога ChatGPT.

Размер установочного файла Chat with RTX составляет примерно 35 ГБ, и его можно загрузить с официального сайта Nvidia.