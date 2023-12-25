Вышло новогоднее обновление Telegram: какие нововведения появились

Настройка вида канала

С новым обновлением мессенджера Telegram администраторам каналов предоставляется возможность изменять внешний вид своих каналов, привлекая внимание подписчиков через голосование или проведение розыгрышей. Теперь доступно редактирование цвета названия и фона сообщений, а также цвета и логотипа обложки канала в профиле.

Кроме того, администраторы могут устанавливать эмодзи-статусы и обои, которые видны всем посетителям канала. Для внесения изменений в оформление канала необходимо перейти в настройки и выбрать раздел "Оформление". Разнообразие доступных настроек зависит от уровня канала, который также расширяет возможности публикации историй и добавления эмодзи в качестве реакций.

Настройка вида канала (gif: Telegram)

Распространение сообщений в историях

Теперь пользователи могут распространить сообщения по каналам в свои истории. В историю-репост будет добавлена копия сообщения, которую можно перемещать, масштабировать и дополнять разными элементами дизайна.

При просмотре такой истории можно одним нажатием перейти к исходному сообщению в канале. Пользователи могут распространять в истории различные типы сообщений, включая фотографии, файлы, голосовые и видеосообщения.

Распространение сообщений в историях (gif: Telegram)

Массовые Premium-подарки

Дополнительной новинкой стало предоставление возможности дарить премиальные подписки Telegram Premium сразу нескольким пользователям. В меню настроек мессенджера появился раздел "Подарить Premium", позволяющий выбрать до 10 человек и буквально одним касанием подарить им премиальную подписку.

Массовые Premium-подарки (gif: Telegram)

Дополнительные призы и списки победителей в розыгрышах

Также новые опции стали доступны при проведении различных розыгрышей. При настройке в канале можно выбрать более длительный срок проведения, а также дополнить приз в виде подписки на собственные призы, например промокоды или что-то другое.

В дополнение к этому добавлена опция "Показать победителей", которая позволяет всем участникам убедиться в честности результатов.

Дополнительные призы и списки победителей в розыгрышах (gif: Telegram)

Просмотр распространений и прочее

Пользователи Telegram ранее могли видеть список просмотров и реакций по истории, а администраторы каналов имели доступ к детальной статистике. Теперь вторые получат доступ к реакциям на истории, а пользователи и каналы смогут видеть людей, совершивших репост этой истории.

Просмотр распространений и прочее (gif: Telegram)

Вырезки из фото для историй

Ранее у Telegram появилась возможность добавлять фотографии из галереи устройства поверх историй. В настоящее время редактор историй позволяет быстро удалить фон фотографии, оставив только основные объекты изображения.

Для этого необходимо открыть панель стикеров в редакторе историй, выбрать значок "Фото", а затем выбрать нужное изображение. Чтобы удалить фон, коснитесь добавленной фотографии, выберите значок ">", затем нажмите "Вырезать".

Вырезки из фото для историй (gif: Telegram)