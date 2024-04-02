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На войне погиб ганболист Сергей Чуприн. Защитника 8 месяцев считали пропавшим без вести

Вторник 02 апреля 2024 16:19
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На войне погиб ганболист Сергей Чуприн. Защитника 8 месяцев считали пропавшим без вести Сергей Чуприна погиб в июле прошлого года (фото: facebook.com/uhfukraine/posts)
Автор: Василина Копытко

На фронте погиб 43-летний Сергей Чуприна - вицечемпион первой лиги Украины по гандболу. Защитника в течение 8 месяцев считали без вести пропавшим.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Федерации гандбола Украины в Facebook.

Спортсмен погиб под Запорожьем

"Долгих 8 месяцев семья и друзья надеялись, что Сергей Чуприна жив. Но, к сожалению, в конце марта 2024 поступило неутешительное известие: 26 июля 2023 в боях за Роботино 43-летний винницкий гандболист погиб ..." - говорится в сообщении.

Известно, что дома воина ждала мама и родной брат.

Прощание с защитником прошло 1 апреля в Виннице, он был похоронен на Сабаровском кладбище.

Что известно о павшем Герое

Сергей Чуприна родился 17 июля 1980 года. Еще в детстве начал заниматься гандболом в детско-юношеской спортивной школе Винницы. Позже он стал частью команды "Гипанис". Тогда команде удалось стать вицечемпионом первой лиги Украины.

Согласно данным ресурса Ангелы спорта, Сергей учился в Винницком национальном техническом университете на факультете машиностроения, а еще параллельно получил диплом менеджера по физической культуре и спорту.

В студенческие годы Сергей входил в состав сборной команды университета по гандболу. Стал чемпионом Универсиады среди заведений высшего образования Винницкой области. Также был игроком команды своего региона, соревновавшейся на всеукраинских спартакиадах и других турнирах.

После университета Сергей отправился в армию. Он служил в спортивной роте. Благодаря Сергею команда впервые приняла участие в соревнованиях по гандболу и стала призерами областного турнира.

После окончания спортивной карьеры Сергей играл среди ветеранов, был капитаном команды, с которой стал призером чемпионата Украины и других турниров. Спортсмен также неоднократно организовывал соревнования.

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