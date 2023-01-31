Погиб 24-летний пилот-Герой Даниил Мурашко. Он отвел самолет от жилых домов

В Донецкой области в воздушном бою погиб пилот Даниил Мурашко. Во время выполнения боевой задачи он был подбит вражеским истребителем. Это произошло 29 января.

О трагической новости в Facebook сообщила 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Подробности смерти героя

Украинский штурмовик Су-25 был сбит вражеским истребителем в районе населенного пункта Шабельковка, что под Краматорском.

Летчик до последней секунды пытался отвести подбитый самолет от жилых строений поселка. В связи с этим он потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб героической смертью.

Даниил Мурашко погиб смертью героя (фото: facebook.com/299brigade)

С первого дня полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих.

С 24 февраля 2022 по 27 января 2023 совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 лиц живой силы противника.

Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника. За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

Майор Мурашко награжден посмертно званием "Герой Украины" (фото: wikipedia.org)

За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадиевич командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).