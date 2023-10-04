На войне с Россией погиб украинский музыкант

Что известно о погибшем герое

Андрей Чепиль родился 6 апреля 1994 года в Ивано-Франковске. С 2001 года вместе со старшим братом Виталием и младшим Орестом присоединился к скаутской организации "Пласт".

"В куренном проводе был фотографом. Участник куренного лагеря "ЭНД-1". Активист многих пластовых событий, школ, путешествий, акций. Активно пластовал ориентировочно до 2008 года, однако впоследствии по приглашению организации всегда приобщался к пластовым событиям", - рассказали о воине в "Пласте".

Андрей Чепиль играл на саксофоне и пел (Facebook-Андрей Чепиль)

Андрей с позывным "Крис" был саксофонистом и вокалистом. Проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при Президентском полке.

Был участником кавер-групп "Frisson Band", "Smerichka" и трембитарем в фолк-рок группе "КораЛЛІ". Он женился в 2021 году.

Андрей Чепиль погиб за Украину (Facebook-Андрей Чепиль)

После полномасштабного российского вторжения в марте 2022 года мобилизовался в армию. Сначала Андрей участвовал в боевых действиях в Харьковской области, возле Изюма, и Купянска как пулеметчик в одном из подразделений ВСУ. Впоследствии по собственной инициативе перевелся в 47 отдельную механизированную бригаду "Магура".

Боец участвовал в специализированных военных учениях в Германии, где приобретал навыки работы на боевой машине M2 Bradley. Являлся главным сержантом взвода, командиром боевой машины, а также исполнял обязанности командира взвода. Воин погиб 28 июня еще с тремя побратимами во время выполнения боевого задания, штурмуя оккупантов.

Его тело удалось идентифицировать только сейчас...