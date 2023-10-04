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На війні з Росією загинув український музикант

На війні загинув музикант Андрій Чепіль (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Музикант гурту "КораЛЛі" з Івано-Франківська Андрій Чепіль із позивним "Кріс" загинув 28 червня 2023 року поблизу села Роботине у Запоріжжі. Про його смерть стало відомо лише зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт організації "Пласт".

Що відомо про загиблого героя

Андрій Чепіль народився 6 квітня 1994 року в Івано-Франківську. З 2001 року разом зі старшим братом Віталієм та молодшим Орестом приєднався до скаутської організації "Пласт".

"У курінному проводі він був фотографом. Учасник курінного табору "ЕНД-1". Активіст багатьох пластових подій, шкіл, подорожей, акцій. Активно пластував орієнтовно до 2008 року, проте згодом на запрошення організації завжди долучався до пластових подій", - розповіли про воїна. у "Пласті".

Андрій Чепіль грав на саксофоні та співав (Facebook-Андрій Чепіль)

Андрій із позивним "Кріс" був саксофоністом та вокалістом. Проходив термінову службу у військовому оркестрі почесної варти при Президентському полку.

Був учасником кавер-груп "Frisson Band", "Smerichka" та трембітарем у фолк-рок гурті "КораЛЛІ". Він одружився 2021 року.

Андрій Чепіль загинув за Україну (Facebook-Андрій Чепіль)

Після повномасштабного російського вторгнення у березні 2022 року мобілізувався до армії. Спочатку Андрій брав участь у бойових діях у Харківській області, біля Ізюму, та Куп'янська як кулеметник в одному із підрозділів ЗСУ. Згодом з власної ініціативи перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади "Магура".

Боєць брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де набував навичок роботи на бойовій машині M2 Bradley. Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, а також виконував обов'язки командира взводу. Воїн загинув 28 червня ще з трьома побратимами під час виконання бойового завдання, штурмуючи окупантів.

Його тіло вдалося ідентифікувати лише зараз...

Як ми раніше писали, у Грузії встановили пам'ятник українському військовому, який загинув за слова "Слава Україні!".

Також ми повідомляли, що у бою за Україну загинув учасник "Х-фактора".

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Збройні сили Українизагибель героя