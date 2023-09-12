В Грузии установили памятник украинскому военному, погибшему за слова "Слава Украине!"

В Тбилиси появился памятник Герою Украины Александру Мациевскому, который был расстрелян оккупантами за слова "Слава Украине!". Для многих жителей Грузии украинский военный стал символом противостояния на этой войне с оккупантами.

Фотографией памятника и деталями о его установке поделилась на своей странице в Facebook профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Юлия Овчаренко.

Где установили памятник

По словам Овчаренко, памятник Герою Украины Александру Мациевскому установили на территории частной клиники грузинского врача Акаки Цилосани в Тбилиси.

"Снайпер 163 батальона Александр Мациевский стал символом нашего сопротивления в этой войне с варварами с северных болот. Человек, полностью понимая последствия, плюнул в смерть с российским лицом. Эта скульптура выше всех, так как имеет для нас гораздо более символический капитал. Народы Украины и Грузии едины в своей непобедимости и в решительном стремлении отстоять свою волю и свободу. Слава Украине!" - сказано в сообщении.

Памятник Герою Украины Александру Мациевскому поставили в Тбилиси (фото: facebook.com/julya.ovcharenko)

История Александра Мациевского

6 марта 2023 года в сети появилось видео, на котором российские солдаты расстреляли украинского военнослужащего за слова "Слава Украине!". Видео вызвало острую реакцию украинцев и по социальным сетям прокатился флешмоб.

Позже стало известно, что героя зовут Александр Мациевский. Он был воином 163-го батальона 119 отдельной бригады ТрО. 30 декабря 2022 года он попал в плен к оккупантам в районе Соледара.

Его тело вернули в Украину в рамках обмена незадолго до появления видео и Мациевского похоронили в родном городе Нежин. Родные не знали ни, что он был в плену, ни, что он был расстрелян. Позже анализ ДНК подтвердил, что именно его россияне казнили за слова "Слава Украине!"

Мациевский родился и вырос в Молдавии, несколько лет работал и жил в России. В 2008 году он вернулся в родной город своей матери - Нежин. Вместе с ней он поселился в небольшом доме на окраине. А после полномасштабного вторжения России в нашу страну, он ушел добровольцем на фронт.

Побратимы говорили, что Мациевский был отличным электриком, упрямым и заядлым курильщиком. Он заявлял, что оккупанты его никогда не возьмут в плен. Россияне заставили его выкопать себе могилу и на видео видно, что он стоит перед ними безоружный. Его последними словами перед расстрелом были - "Слава Украине!"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Мациевскому звание Героя Украины, а позже вручил матери Александра орден "Золотая Звезда".