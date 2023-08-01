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На войне в Украине погибла известная спортсменка: что о ней известно (фото)

Элеонора Мальцева служила в ВСУ (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева погибла на войне в Украине. Спортсменке было всего 34 года.

Об этом сообщает Women's sport UA на своей странице в Facebook.

Что известно о Мальцевой

Элеонора была родом из поселка Коцюбинского в Киевской области. Большинство своей жизни она посвятила спорту. На профессиональном уровне Мальцева выступала за десятикратного чемпиона Украины "Беличанку-НПУ".

Кроме того, она была членом сборной Украины по футзалу.

Важно отметить, что Мальцева приняла участие в первом матче женской сборной Украины по футзалу в сентябре 2007 года. Тогда ее команда выиграла команду из Узбекистана со счетом 7:1.

После начала вооруженной агрессии России Элеонора стала военной и волонтером.

"В памяти Элеонора останется жизнерадостной и улыбчивой даже на позициях. Во времена АТО имел возможность лично посещать нашу защитницу. Искренние соболезнования родным и близким! Склоняем головы в глубокой скорби! Вечная память, честь и уважение нашей защитнице! Отомстим! Герои не умирают!" - написал поселковый голова Сергей Даниш.

У Элеоноры остался 14-летний сын Тимофей.

Элеонора Мальцева встала на защиту Украины еще в 2014 году (фото: itvua.tv)

Ранее мы рассказывали, что в бою за свободу Украины погиб актер Евгений Светличный.

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