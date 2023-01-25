"Война все перекроила": Маша Ефросинина призналась в трудностях в отношениях с мужем

Телезвезда Маша Ефросинина призналась, что после полномасштабного вторжения россиян в Украину, ее отношения с мужем немного изменились. Так, супруги переживают некоторые трудности в отношениях.

Как война изменила отношения пары

Маша в браке с бизнесменом Тимуром Хромаевым около 20 лет. За это время они прошли многие испытания вместе.

Сложности начались после того, как Ефросинина начала жить на две страны.

"У меня все нормально с Тимуром, но война сказалась на наших отношениях сильно. Я пытаюсь в Киеве проводить теперь как можно больше времени, потому что знаю, что все зависит от меня. Люди, которые прожили 20 лет вместе, мы привыкли к совершенно другой жизни вдвоем. Мы его выстроили по всем ошибкам, по всем обидам, двое детей с разницей в 10 лет, все мы выстраивали по каплям. И эта проклятая полномасштабная война все перекроила", - призналась знаменитость.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке около 20 лет (фото: viva.ua)

Семейные решения теперь стала принимать телезвезда..Впрочем, Маше это не нравится. Сейчас супруги пытаются решить эту проблему.

"Мой муж принял свои решения, он полностью живет сейчас защитой страны, своими военными делами. Я понимаю, что единственное, что я могу сказать, что решение принимаю я, но мне это не нравится. Мы тоже проходим через испытания, очень сложное, и я очень надеюсь, что мы его пройдем", - сказала ведущая.

Пара чуть не развелась в 2018 году

Отметим, что разлад в отношениях у пары уже был в 2018 году. Тогда они чуть не развелись. Маша и Тимур в то время разошлись на полгода.

"Больше трех лет мы не оставались с ним вдвоем, мы никуда не ездили, потому что мы были все время заняты. У нас был настоящий кризис в отношениях. И мы решили отпустить друг друга... Об этом очень сложно говорить мне. Потом он появился спустя полгода. Нужно уметь обсудить свои проблемы. Если бы так делали все пары, разводов, слез и несчастных судеб было бы меньше", - рассказывала тогда о размолвке телезвезда.

Напомним, что познакомилась парочка боле 20 лет назад на набережной Ялты.