Телескоп Джеймс Уэбб нашел старейшую черную дыру во Вселенной

Масса обнаруженной черной дыры в галактике GN-z11 превышает массу Солнца примерно в миллион раз. Несмотря на отсутствие изображений объекта, астрономы обнаружили характерные признаки, такие как аккреционный диск, ореол из газа и пыли, быстро вращающиеся вокруг космической воронки.

Ученые предполагают, что изучение древнейших черных дыр, масса которых превышает в миллиарды раз массу Солнца, может пролить свет на механизмы роста и эволюции их гигантских аналогов в центрах галактик, таких как Млечный Путь.

До недавнего времени считалось, что эволюция сверхмассивных черных дыр происходила посредством постепенного объединения, подобно формированию снежного кома на протяжении почти 14 миллиардов лет. Однако этот сценарий в полной мере может объяснить значительные размеры современных сверхмассивных черных дыр.

Изображение галактики GN-z11 (фото: The Guardian)

Предположения

Одно из предложенных объяснений, известное как "сценарий тяжелых семян", предполагает, что ранние черные дыры сформировались в результате прямого коллапса огромных облаков газа, а не из сгоревших остатков звезд и потерпевших разрушение под влиянием своей собственной гравитации в конце своего эволюционного. цикла.

Альтернативная гипотеза заключается в существовании так называемых первичных черных дыр, образовавшихся во время космической инфляции - периода, когда Вселенная расширялась со скоростью, превышающей скорость света. Этот процесс произошел вскоре после Большого взрыва. Предлагаемая версия может пересмотреть многие утвержденные законы формирования космических объектов.

Выводы

Полученные результаты являются последними в серии потрясающих открытий, сделанных космической обсерваторией NASA два года спустя после ее запуска.

"Джеймс Уэбб" имеет примерно в сто раз большую чувствительность по сравнению с предыдущими телескопами, такими как телескоп Хаббл, особенно в обнаружении инфракрасного света - части электромагнитного спектра, используемого для изучения наиболее отдаленных объектов.