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Вторник подарит редкий шанс только этим знакам Зодиака. Карты Таро сулят им огромную радость

Что сулит гороскоп на вторник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Во вторник, 24 сентября, Вселенная осчастливит представителей четырех знаков Зодиака. Они получат редкий шанс, благодаря которому смогут решить непростые проблемы и просто найти повод для радости.

Кому Таро-гороскоп на вторник сулит большую удачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Рыбы

Не стоит бояться просить о помощи. Карты Таро советуют вам заручиться поддержкой, это даст вам шанс расправиться со всеми неприятностями. И когда вы поймете, что действительно способны свернуть любые горы, это принесет огромную радость. 

Потому найдите того,  кто сможет вам подставить надежное плечо. Во вторник вы сумеете запрыгнуть в последний вагон, ухватив удачу за хвост.

Рак

24 сентября вам стоит многое обдумать. Карты Таро указывают на то, что этот день прекрасно подойдет для переоценки ценностей. Откажитесь от проектов, дел и отношений с теми, кто мешает вам добиться успеха.

Пора начинать новую главу в вашей жизни. И вы сможете это сделать, не сомневайтесь в своих силах. Вселенная приготовила для вас редкий шанс на счастье, обязательно им воспользуйтесь.

Телец

Дайте волю своим амбициям. Не позволяйте мнению окружающих сбить вас с пути. Те, кто обрезают вам крылья, не просто мешают вам стать счастливее, а еще и тянут на дно уныния. Карты Таро сулят вам грандиозный прорыв в карьере, но для этого придется сделать непростой выбор.

Верьте в свои силы и не бойтесь смелых решений. Делитесь идеями с руководством, а также попробуйте искать компромиссы, если возникают споры. Это поможет вам многого достичь.

Дева

Во вторник вы сможете избавиться от страхов и комплексов. Зарядитесь энергией позитива, волна которого накроет вас с головой. В этот день поставьте себя на первое место и начинайте превращать свои желания в жизнь. 

Составьте четкий план и не бойтесь ошибиться. Пришло время действовать, а не ждать чьей-то помощи. Карты Таро советуют вам сделать этот вторник максимально продуктивным, результат подарит вам огромную радость.

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