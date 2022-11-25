Выводят кальций из организма: список продуктов, из-за которых кости становятся хрупкими

Почему вымывается кальций из организма

Кальций формирует костную ткань и оказывает непосредственное влияние на ее прочность. Если его недостаточно в организме, то кости становятся хрупкими. Это чревато частыми переломами, а также постоянным ощущением боли в костях.

Однако даже если кальция достаточно поступает в организм с пищей, то он может не усваиваться полностью. Для того чтобы он задержался, ему необходимы магний, медь, цинк, марганец и бор.

Также особенно важен витамин D. Поэтому он всегда входит в состав фармацевтических биодобавок вместе с кальцием.

Чтобы организму хватало кальция, нужно правильно питаться. Однако даже кое-какая полезная пища способствует выведению этого элемента из костной ткани.

В частности, на это влияет фосфорная кислота, содержащаяся в некоторых продуктах. Она вымывает кальций, быстро окисляется в организме, сдвигая уровень кислотности.

Чтобы восстановить баланс, организм вынужден тратить стратегические запасы кальция из костной ткани, разрушая ее.



Какие продукты способствуют выведению кальция

Высокая концентрация фосфорной кислоты в лимонадах и других сладких напитках с углекислым газом. Также усвоению кальция мешают манная каша и блюда из мяса.

Если ежедневно употреблять в пищу много мясных блюд, при этом не добавлять к ним зелень или молочные продукты, то со временем могут проявиться симптомы недостатка кальция. Тоже следует избегать в рационе белого шлифованного риса.

Также может навредить кофе. Употребляя ее, вы смещаете баланс кислот и щелочей в организме. Это провоцирует высвобождение запасов кальция для компенсации дефицита микроэлементов. Попадая в кислую среду, кальций не усваивается, а выводится из организма.

Уменьшить негативное влияние кофе может добавление в напиток лимона, молока или сливок. Также важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе. В больших количествах опасно пить чай, особенно зеленый, и газировку.

Сахар также мешает усвоению кальция. При большом количестве сладостей в рационе нарушается кишечная микрофлора, а все полезные вещества усваиваются именно в кишечнике.

Избегайте продуктов с пальмовым маслом. Она снижает степень усвоения очень многих полезных веществ и в том числе и кальция.

Пополнять запасы кальция в организме лучше кисломолочными продуктами, рыбой, сухофруктами, мясом нежирных сортов и зелеными овощами.