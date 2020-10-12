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Вітя, порви їх усіх: Павлик зібрався балотуватися у депутати

Автор: Анна Шиканова

Віктор Павлик заявив, що збирається балотуватися в депутати

Знаменитий український співак Віктор Павлік розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографію-постер, де зазначається про його рішення балотуватися в депутати Дніпропетровської обласної ради.

Користувачі неоднозначно відреагували на рішення музиканта піти у політики та ті, хто знає особисто Віктора Павліка, припустили, що це фейк. В коментарях Павлик відповідає своїм друзям, однак на питання про правдивість інформації відповідає дуже ухильно і з гумором.

Віктор Павлік налякав своїх фанатів висуненням у депутати

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  • Розчарований.
  • Та ладно вам. Заспокойтеся. Жарт це. Поганий, правда. Мабуть, Віктор вирішив подивитися на реакцію людей у зв'язку з такою нібито новиною.
  • Все сталося само собою?
  • А партія шикидим?
  • Ніби не перше квітня, а всі сприйняли серйозно. Співак співає, продавець продає, а депутат – бреше.
  • Так розбиваються серця. Після побаченого вже навіть не відчай, така безвихідь важка.
  • Не передвиборчих обіцянок, ні післявиборчих пробачень.
  • Віктор, коли будете роздавати пакети з гречкою і CD нового альбому? Назвіть місце і час, я підійду.
  • Вітю, порви їх там всіх! Покажи, як треба працювати? Ти ж пожартував?
  • І ти, Брут.
  • О боже, що це відбувається?!

Однак за відповідями Віктора Павліка до коментарів, можна зробити висновки, що артист пожартував і вирішив подивитися на реакцію своїх фанатів.

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина Віктора Павліка відверто розповіла про свої помилки.

А також розповідали про те, що дружина Віктора Павліка повідомила про скасування весілля і назвала причини.

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Новини України Виктор Павлик