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Вітвіцька показала, як її величезні синці під очима загримував візажист

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Київ, Четвер 22 липня 2021 16:40
Вітвіцька показала, як її величезні синці під очима загримував візажист Колаж РБК-Україна: Соломія Вітвіцька показала, як її синці загримував візажист
Автор: Роман Мирончук

Соломія Вітвіцька, яка нещодавно потрапила в ДТП в Києві, вже приступила до роботи і показала приголомшливу роботу візажиста. Співробітник телеканалу 1+1 змогла заретушувати величезні синці телеведучої.

Фотографії до і після роботи візажиста Вітвіцька опублікувала в Instagram.

Під час аварії вона сильно вдарилася головою після чого на лобі з'явилися величезна гематома. Медики попередили, що з часом гематома буде опускатися нижче. Так що великі синці під очима для телеведучої не стали сюрпризом.

Вітвіцька показала, як її величезні синці під очима загримував візажист

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вона також подякувала своїй команді за професіоналізм, і зазначила, що у них працюють хороші фахівці.

Вітвіцька показала, як її величезні синці під очима загримував візажист

Соломія Вітвіцька показала, як її синці загримував візажист (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"А мій улюблений ваш коментар під сторіс з синцями: "природа так очистилася, що тепер панди гуляють містом", - написала Вітвіцька.

Вітвіцька показала, як її величезні синці під очима загримував візажист

Соломія Вітвіцька показала, як її синці загримував візажист (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вона також розповіла про своє самопочуття. Телеведуча зазначила, що після аварії їй кілька разів робили КТ, сканування та МРТ. Діагностика показала, що внутрішніх пошкоджень немає. Вона відчуває себе добре.

Що стосується подруги Вітвіцької, яка під час інциденту була за кермом, то у неї не так все райдужно. Лікарі кажуть, що є підозра на перелом ноги. Але потрібно щоб трохи пройшов набряк, щоб провести більш ретельне обстеження.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька показала, чим займається після ДТП.

Ми також писали про те, що екс-чоловік Соломії Вітвіцької подзвонив їй в прямому ефірі. Ведуча "плюсів" не стримала емоцій.

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телеведущая Соломия Витвицкая
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