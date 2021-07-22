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Витвицкая показала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист

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Киев, Четверг 22 июля 2021 16:40
Витвицкая показала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист Коллаж РБК-Украина: Соломия Витвицкая показала, как ее синяки загримировал визажист
Автор: Роман Мирончук

Соломия Витвицкая, которая недавно попала в ДТП в Киеве, уже приступила в работе и показала потрясающую работу визажиста. Сотрудник телеканала 1+1 смогла заретушировать огромные синяки телеведущей.

Фотографии до и после работы визажиста Витвицкая опубликовала в Instagram.

Во время аварии она сильно ударилась головой после чего на лбу появились огромная гематома. Медики предупредили, что со временем гематома будет опускаться ниже. Так что большие синяки под глазами для телеведущей не стали сюрпризом.

Витвицкая показала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Она также поблагодарила свою команду за профессионализм, и отметила, что у них работают хорошие специалисты.

Витвицкая показала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист

Соломия Витвицкая показала, как ее синяки загримировал визажист (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"А мой любимый ваш комментарий под сторис с синяками: "природа так очистилась, что теперь панды гуляют по городу", - написала Витвицкая.

Витвицкая показала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист

Соломия Витвицкая показала, как ее синяки загримировал визажист (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Она также рассказала о своем самочувствии. Телеведущая отметила, что после аварии ей несколько раз делали КТ, сканирование и МРТ. Диагностика показала, что внутренних повреждений нет. Она чувствует себя хорошо.

Что касается подруги Витвицкой, которая во время инцидента была за рулем, то у нее не так все радужно. Врачи говорят, что есть подозрение на перелом ноги. Но нужно чтобы немного прошел оттек, чтобы провести более тщательное обследование.

Напомним, Соломия Витвицкая показала, чем занимается после ДТП.

Мы также писали о том, что экс-муж Соломии Витвицкой позвонил ей в прямом эфире. Ведущая "плюсов" не сдержала эмоций.

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телеведущая Соломия Витвицкая
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