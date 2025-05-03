Не тратьте время на поиски: 7 фильмов с неожиданным финалом и классным юмором

Ищете кино с классным сюжетом и яркими героями? Тогда готовьте попкорн, ведь эти ленты поразят непредсказуемыми поворотами в сюжете и классным юмором.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку фильмов, с которыми не будет скучно.

"Простая услуга"

Блогер и мать-одиночка Стефани знакомится с роскошной Эмили, которая также воспитывает сына. Женщины становятся близкими, однако однажды Эмили просит знакомую об услуге и внезапно исчезает. Погрузившись в поиски, Стефани раскрывает невероятные тайны о своей подруге.



"Не волнуйся, милая"

Элис и Джек, кажется, имеют идеальную жизнь в калифорнийском городке. Мужчина работает над секретным проектом, а его жена занимается домашними делами. Однако все меняется, когда Элис узнает правду о работе мужа.



"Турист"

Американец Фрэнк отправляется в Италию, чтобы справиться с душевной раной. В Венеции он встречает необычную женщину Элизу. Все похоже на идеальную историю любви, однако водоворот интриг и опасностей ломает все романтические планы.



"Перспективная девушка"

Все говорили, что Кэсси была перспективной молодой женщиной, пока загадочное событие не перечеркнуло ее будущее. Ничто в жизни Кэсси является тем, чем кажется: она умная, соблазнительно хитрая и ночью живет тайной двойной жизнью.



"Крутые чуваки"

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе 1970-х годов. Частный детектив-неудачник Холланд и наемный убийца Джексон вынуждены работать вместе, чтобы раскрыть дело о пропаже девушки.



"Аферистка"

Марла Грейсон - аферистка, которая законными способами присваивает активы пенсионеров, к которым приставлена в качестве опекуна. "Успешная карьера" женщины оказывается под угрозой, когда ее следующей подопечной становится Дженнифер Петерсон - пенсионерка с секретами и криминальными связями.



"Невыносимые боссы"

Три друга любят жаловаться друг другу на своих руководителей. После одного из таких разговоров они решаются на неожиданный шаг, который навсегда изменит их жизнь.