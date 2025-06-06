Не тратьте время зря. 9 задач, которые ChatGPT может выполнить лучше и быстрее человека

Мы живем в эпоху, когда ИИ способен брать на себя все больше рутинных и интеллектуальных задач. ChatGPT - один из самых продвинутых инструментов, который уже сегодня может сэкономить вам часы времени.
О 9 задачах, которые ChatGPT выполняет быстрее и точнее, чем большинство людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Если вам знакома ситуация, когда нужно срочно отправить важное письмо, а мысли - в тупике, ChatGPT может помочь. Достаточно указать тему, стиль, цель и ключевые детали - и нейросеть предложит готовый вариант письма, который можно отредактировать под себя.
Особенно полезно это при написании официальных писем, где важно не ошибиться в формулировках. Главное правило - не принимать первую версию как окончательную. Лучше запросить корректировки или внести правки вручную, чтобы придать тексту личный тон.
Если вы не любите тратить время на планирование путешествий, ChatGPT сэкономит вам часы. Просто укажите город, даты и интересующие активности - и нейросеть создаст примерный маршрут с местами, которые стоит посетить, и временем на отдых.
По желанию можно задать дополнительные параметры: бюджет, стиль поездки (активный или расслабляющий), даже уровень загруженности достопримечательностей. В итоге вы получаете основу, которую легко подкорректировать под себя.
ChatGPT отлично справляется с задачей - объяснить, как пятилетнему. Хотите разобраться, что такое блокчейн, многопоточность, дополненная реальность или большие языковые модели? Нейросеть не только даст определение, но и может использовать аналогии или визуализации.
Этот инструмент особенно полезен в работе, когда вы сталкиваетесь с новыми терминами, но нет времени искать информацию по крупицам.
Принять взвешенное решение - задача не из легких. Особенно когда эмоции мешают трезво оценить ситуацию. ChatGPT в таком случае может выступить как нейтральный аналитик: поможет составить список плюсов и минусов, задать правильные вопросы, указать на возможные риски.
ИИ не даст за вас ответ, но может подвести к верному выбору, особенно если вы запутались в собственных мыслях. Иногда сам факт того, что вам не нравится предложенный ChatGPT вариант, уже многое говорит о ваших настоящих приоритетах.
Большинство профессий так или иначе связано с планированием - будь то разработка маркетинговой кампании, подготовка презентации или координация командной работы. Даже фрилансерам приходится выстраивать четкий график. ChatGPT может значительно упростить этот процесс, разбив крупный проект на этапы и конкретные задачи.
Все, что нужно - описать суть проекта, его цели, ограничения и текущий статус. ИИ сформирует пошаговый план, а при необходимости - разобьет его на фазы или рабочие блоки. Не нравится результат? Попробуйте переформулировать запрос - ChatGPT гибко адаптируется под ваши требования.
Если нужно быстро разобраться в теме, будь то война, криптовалюты, урбанистика или искусство, - ChatGPT сэкономит часы поиска. Вы можете запросить краткое резюме по теме, хронологию событий, ключевые факты и даже карты или портреты главных участников.
Для более глубокого погружения можно использовать функцию Deep Research, которая теперь доступна даже бесплатно - до 5 раз в месяц. Нейросеть собирает информацию из разных источников, структурирует ее и предоставляет подробный отчет со ссылками на источники. Такая работа может занять до 30 минут, но вы сэкономите гораздо больше времени на анализе.
Поток информации в интернете огромен, а времени на чтение - все меньше. ChatGPT может кратко пересказать содержимое длинных статей, интервью, стенограмм лекций или Zoom-встреч. Это удобно, если вы хотите быстро понять суть материала, прежде чем тратить время на полный текст.
Например, вы можете загрузить транскрипт видео, интервью или даже свой текст, и получить выжимку основных идей. Главное - не использовать ИИ для обработки конфиденциальной информации без соответствующих разрешений.
Флеш-карточки - один из самых эффективных способов запоминания большого объема информации, особенно при подготовке к экзаменам, собеседованиям или адаптации на новой работе. ChatGPT способен автоматически генерировать карточки в формате"вопрос-ответ" или с вариантами ответов.
Вы можете указать тему, подкатегории и желаемую форму подачи, а также загрузить свои материалы, чтобы нейросеть работала с ними. Альтернативно можно использовать Google NotebookLM - приложение с похожим функционалом.
Собеседование - стресс даже для опытного профессионала. Но теперь не обязательно искать друга для репетиции. ChatGPT может стать вашим персональным интервьюером.
Просто сообщите, на какую должность вы претендуете, в какой отрасли, какой формат интервью предстоит - личный, технический, групповое или встреча с топ-менеджером. На основе этой информации нейросеть проведет пробное интервью, задаст релевантные вопросы и даст обратную связь по вашим ответам.
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