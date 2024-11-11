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Ветер перемен готовит особый сюрприз только этим знакам Зодиака. Кто в списке

Что обещает гороскоп на вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В этот вторник, 12 ноября, представители трех знаков Зодиака начнут особую главу в своей жизни. Фортуна выбрала именно их, пора готовиться к переменам.

Кому Таро-гороскоп на вторник сулит невероятный сюрприз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Постарайтесь не паниковать, если этот день заставит вас отказываться от прошлого. В этом нет ничего страшного, хотя поначалу и будет казаться, что такой шаг слишком радикальный. Однако новая глава в вашей жизни не начнется, пока вы не впустите ветер перемен.

Вас ждет особый сюрприз, благодаря которому вы сможете найти свое место под солнцем. Начинайте жить счастливо и без сожалений. Карты Таро сулят вам удачный день, однако вы можете все потерять, если позволите себе слишком громко говорить о планах.

Скорпион

Гороскоп на 12 ноября обещает вам интересные события и хорошие новости. Однако не обойдется без проверки на прочность. Боритесь с соблазнами и не позволяйте себе отказаться от счастья ради того, что вовсе не заслуживает вашего внимания. А люди, которые будут пытаться заставить вас свернуть с правильного пути, должны навсегда оказаться в вашем личном "черном списке".

Вы сможете многого добиться, но пора начинать слушать свое сердце. Не потакайте тем, кто ставит свои интересы выше ваших. Вы достойны всего самого лучшего, а потому берите от жизни все и не ждите, пока кто-то вас опередит.

Овен

Таро-гороскоп на вторник советует вам осмотреться. В этот день вы можете получить очень важный знак, который будет невероятно редким. Прислушайтесь к советам от Вселенной, она не хочет причинить вам боль.

Уже 12 ноября ваша жизнь может наполниться очень яркими красками. Встречайте ветер перемен и не пытайтесь прятаться в чьей-то тени, это никак не поможет вам добиться успеха.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп на всю неделю.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, что значит, если птица стучится в окно.

Во время написания материала были использованы материалы: Tarot, Your Tango.

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