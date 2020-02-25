Вітаміни можуть викликати рак: лікарі попередили про небезпеку

Вітаміни не можна вживати без призначення лікаря. Попри це продажі чарівних таблеток в українських аптеках в кінці кожної зими зростають на двадцять відсотків. Полівітаміни рекламують всі кому не лінь – блогери, адепти ЗСЖ, прихильники правильного харчування, а медики твердять, що тільки лабораторні дослідження можуть стати приводом для вживання вітамінів, інакше це марна трата грошей, в інколи – це небезпечно. Чому не можна пити вітаміни "для профілактики" – в матеріалі Styler.

Багато людей на свій страх і ризик ковтають пачками різні полівітаміни та інші БАДи, свято вірячи, що саме вони допомагають їм бути ефективними, енергійними і не хворіти.

Медики стверджують – щоб визначити у себе нестачу вітамінів не обов'язково здавати масу дорогих аналізів. Адже дієтолог або терапевт за певними симптомами може визначити, яке дослідження варто пройти.

Симптоми дефіциту вітамінів:

Випадання волосся

Ламкість нігтів

Сухість носа і слизових

Кровоточивість ясен

Часті застуди

Погіршення зору

Постійна втома

За наявності таких симптомів лікар може визначити, якого саме вітаміну не вистачає і призначить лабораторне дослідження дефіциту конкретного вітаміну. Далі лікар підбере дозу і призначить тривалість лікування. Слід приймати лише ту речовину, якої не вистачає вашому організму.

А ось ударні дози полівітамінів, які українці прописують самі собі, можуть бути або неефективними, або шкідливими для нашого організму, завдаючи токсичну дію.

Крім того певні групи вітамінів в надлишку можуть суттєво збільшувати ризик захворіти на рак легенів, простати, молочної залози.

Вітаміни не можна приймати без призначення лікаря (відео: ТСН)