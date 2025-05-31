Витамин D для детей летом - необходимость или миф? Педиатр дала точный ответ

Почему летом нужно давать детям витамин D летом

Существует мнение, что детям летом не стоит давать витамин D, ведь при достаточном солнечном свете он синтезируется в коже.

По словам медика, не нужно делать перерыв в профилактическом приеме витамина D детям в летние месяцы. Они должны принимать его в течение целого года, ведь избыток солнечных лучей не означает, что детям безопасно находиться под прямыми солнечными лучами.

Важно помним, что нужно заботиться о защите кожи малыша от солнечных ожогов - использовать головной убор, одежду на длинный рукав и в идеале штаны. Это могут быть легкие ткани, но должны максимально покрывать и защищать кожу.

А также важно использовать солнцезащитный крем. Все эти факторы бесспорно снижают синтез витамина D в коже, поэтому необходимо и дальше продолжать давать ребенку профилактически даже летом.

Источники витамина D

Организм вырабатывает витамин D под воздействием прямых солнечных лучей на кожу, когда он находится на улице. Микроэлемент также содержится в небольшом количестве продуктов питания: жирная рыба - такая как лосось, сардины, форель, сельдь или скумбрия

красное мясо

яичные желтки

обогащенные продукты - такие как некоторые жирные пасты и хлопья для завтрака

печень Сколько витамина нужно принимать

Детям в возрасте от 1 года и взрослым нужно 10 микрограммов (мкг) витамина D в день. Это касается беременных и кормящих женщин, а также людей с риском дефицита витамина D. Тогда как детям до 1 года нужно от 8,5 до 10 микрограммов в день.