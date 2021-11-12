Віталій Козловський відверто розповів про спроби врятувати батька: "він вже не мучиться"

Співак Віталій Козловський вперше розкрив подробиці про останні дні життя батька, який нещодавно помер у віці 74 років , пояснив причину недуги, що вбила батька, і розповів, як намагався його врятувати.

Про це артист відверто висловився в програмі " Зірковий шлях " на каналі "Україна".

Козловський зізнався, що його тато дуже хворів, але не поспішав робити операцію, незважаючи на постійні вмовляння сина.

"У нього була професійна хвороба, пов'язана з легенями, тому що він був електриком-автомийником. Він працював на будівництвах різних величезних. І, звичайно, з легкими була проблема, тому що весь пил осідав на них", - розповів співак.

Як не просив Віталій про необхідність звернутися до лікарів, він все відкладав: "Давай ще день почекаємо, ну ще день".

Віталій Козловський з батьком (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

І ось одного разу медики зробили чоловікові тест на COVID-19, який дав негативний результат. Після цього було вирішено везти батька до лікарні.

Наступного дня Віталію Козловському-старшому стало набагато гірше, і чоловіка екстрено госпіталізували.

Артист каже, що попереду було кілька найстрашніших днів.

"Саме тільки в цей момент я заплакав, тому що розумів - я нічого не можу зробити. Вперше, коли дізнався, що його не стало, мені внутрішньо стало простіше, адже смерть - це іноді порятунок. Він вже не мучиться", - ділиться Козловський пережитими емоціями.

Також він зазначив, що з батьком він був дуже близький, і саме він - його сім'я, а ось з мамою досі стосунки залишаються прохолодними.

"Навіть, коли він лежав у реанімації, кажу: "Давай одужуй швидше, бо ти ж там наготував голубців, ми маємо ще їх з'їсти". Він навіть засміявся з цього. Улюблена справа - це сісти отак переді мною і дивитися, як я їм. Говорив: "Так, салат не забудь"", - згадує артист.

Вже коли його батька не стало, Козловський приїхав до нього додому, забрав з холодильника ті голубці, і повечеряв стравами батька, але вже без нього.

Віталій Козловський з батьком (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

На церемонію прощання не всі змогли приїхати. Так, дочка Козловського-старшого від першого шлюбу живе в Росії та працює на державній роботі - на похорон у неї приїхати не вийшло.

"І я розумію, що я до них не приїду за жодних обставин", - розповів Віталій.