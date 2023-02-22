На выступлении Путина в Москве звучала украинская похоронная песня (видео)

Переделанная украинская песня звучит в России не впервые, ранее ее приурочили к оккупации Мариуполя и впервые исполнили на красной площади еще в мае 2022 года. Авторство этой песни - скандальный дуэт Акима Апачева и Дарьи Фрей. Клип, который был снят на руинах Мариуполя, в YouTube заблокировали за "язык вражды".

В тексте упоминается Азовсталь и его героические защитники, которых пропагандисты окрестили "демонами". А оккупантов в ней прославляют.

Текст песни:

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято

Хто там старший серед полонених?

Руш попереду руки за голову

Розгорнися, сiдай, дозволено

Є розмова с холоду в полум'я

Вісім років минуло вироком

Що тепер мені скажеш Іроде?

Де ховати вас всіх могилами?

Шо робитимуть ваші сироти?

Я стояв тут, стою тут i досі я

Як тобi ця нова Новоросія?

Я не просив до вашого острову

Ти мене винудив пострiлом

В цьому полум'ї втратили розуму

Як тобі ці палаючi посліди?

Окривавлені досвідом

Чи ти встиг помолитися Господу?

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято

Понад морем сонце за хмарами

Чуєш ZOV - загарматило мороком

То калібри летять примарами

Лікарями українства хворого

Врачувати іде Україною

Чумний доктор зі своми рекрутами

В Азовсталі червоно калиною

Знову травень кровить Маріуполем

Моє місто Марії зі звичкою

Зустрічає Георгівськой стрiчкою

Богоматір зі свічкою

Дочекалася сина у відчаї

Роскажи тому ляху про москаля

Передай йому кожне слово

Це мій дім, це мій Крим, це моя земля

Я також забираю мову

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято.

Стоит отметить, что Аким Апачев - уроженец Мариуполя. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину он поддерживал российскую армию.

А песня "Пливе кача" - украинская народная, лемкивская или закарпатская. Эта песня рекрутская, погребальная. Особую популярность она приобрела во время Революции Достоинства, ее исполняли во время панихиды по погибшим. С 2014 года эта песня часто звучала в Киеве во время похорон.

Оригинальный текст песни:

Гей, пливе кача по Тисині,

Пливе кача по Тисині.

Мамко ж моя, не лай мені,

Мамко ж моя, не лай мені.

Гей, залаєш ми в злу годину,

Залаєш ми в злу годину.

Сам не знаю де погину,

Сам не знаю де погину.

Гей, погину я в чужім краю,

Погину я в чужім краю.

Хто ж ми буде брати яму?

Хто ж ми буде брати яму?

Гей, виберут ми чужі люди,

Виберут ми чужі люди.

Ци не жаль ти, мамко, буде?

Ци не жаль ти, мамко, буде?

Гей, якби ж мені, синку, не жаль?

Якби ж мені, синку, не жаль?

Ти ж на моїм серцю лежав,

Ти ж на моїм серцю лежав.

Гей, пливе кача по Тисині,

Пливе кача в по Тисині.